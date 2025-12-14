Nouvelle soirée frustrante pour l’ASSE. Face à Bastia à Geoffroy-Guichard, les Verts n’ont pas su capitaliser sur un contexte pourtant favorable et ont une nouvelle fois laissé échapper des points précieux. Entre une prestation sportive décevante, des ajustements en coulisses avec le renforcement du staff, des interrogations autour de l’avenir de Zuriko Davitashvili et une bonne nouvelle venue du centre de formation, l’actualité stéphanoise est restée dense cette semaine. Retour sur les quatre infos qu'il ne fallait pas rater.

Après la défaite face à Dunkerque la semaine précédente, l’AS Saint-Étienne se devait de réagir. Le contexte semblait pourtant favorable avec la réception de Bastia, lanterne rouge de Ligue 2, à Geoffroy-Guichard, alors que les Corses n’avaient toujours pas marqué le moindre but à l’extérieur cette saison.

Pourtant, la prestation stéphanoise a une nouvelle fois laissé à désirer, notamment défensivement. La défense verte s’est montrée fébrile, concédant deux buts qui auraient pu être évités avec davantage de rigueur et de concentration. Titularisé sur le côté gauche, Ben Old n’a pas commis d’erreur majeure, sans pour autant peser suffisamment pour stabiliser son couloir.

Offensivement, Zuriko Davitashvili a été l’un des rares motifs de satisfaction. Auteur d’un doublé, l’ailier géorgien a permis de limiter la casse, dans un match pourtant très mal embarqué. Mais cela n’a pas suffi. En fin de rencontre, Florian Tardieu a manqué un penalty qui aurait pu offrir la victoire aux Verts.

Un résultat très décevant au vu de l’adversaire et du contexte, et surtout un nouveau coup d’arrêt dans la course à la montée, tant le contenu proposé reste insuffisant pour espérer mieux.

L’ASSE renforce encore son staff avec l’arrivée de Ben Smalley

Un nouvel épisode s’ajoute au renforcement du staff stéphanois. Après la récente restructuration du secteur médical, c’est désormais la préparation physique qui se voit consolidée. Suite au départ de Tivey, la direction se devait d’étoffer ce domaine clé afin de mieux répondre aux exigences du style de jeu prôné par Erik Horneland.

Dans cette optique, Ben Smalley va rejoindre le Forez. Le préparateur physique arrive en provenance de Crystal Palace, où il a exercé plusieurs saisons en Premier League. Au cours de son parcours, il a travaillé sous les ordres de techniciens reconnus tels que Patrick Vieira ou encore Oliver Glasner.

Réputé pour sa méthodologie rigoureuse et sa capacité à individualiser les programmes de préparation, Smalley est attendu pour optimiser les performances physiques de l’effectif stéphanois. Une arrivée qui s’inscrit pleinement dans la volonté du club de professionnaliser encore davantage son environnement de travail.

Davitashvili sur le départ ?

À l’approche du mercato d’hiver, les rumeurs refont surface du côté de l’ASSE. Après un été agité, Zuriko Davitashvili a su se recentrer sur le terrain et signer une première partie de saison convaincante. L’ailier géorgien affiche en effet 8 buts et 1 passe décisive en 14 matchs, confirmant son importance dans le dispositif stéphanois.

Selon plusieurs sources, Besiktas aurait manifesté un intérêt concret pour le joueur. Estimé à 9 millions d’euros sur Transfermarkt, Davitashvili est également suivi par d’autres clubs européens, dont l’identité n’a pas encore filtré, mais qui prépareraient une offre.

Les dirigeants stéphanois se retrouvent donc face à un choix délicat : privilégier la continuité sportive en conservant l’un de leurs éléments offensifs majeurs, ou saisir l’opportunité d’une indemnité de transfert conséquente.Reste également à savoir si un éventuel départ serait compensé, et surtout par quel profil, dans un mercato hivernal toujours complexe.

Axel Dodote signe son premier contrat professionnel !

Après avoir connu sa première convocation dans le groupe professionnel face à Troyes il y a quelques semaines, Axel Dodote vient de franchir une nouvelle étape importante dans sa jeune carrière : la signature de son premier contrat professionnel, qui le lie désormais à l’ASSE jusqu’en 2028.

Né en 2007, le joueur formé au club a connu une progression rapide, notamment après son repositionnement en défense centrale. Un changement payant, tant son profil séduit par des qualités rappelant celles de Wesley Fofana : excellente anticipation, intelligence défensive et explosivité dans les duels.

C’est lors de la préparation estivale que Dodote s’est particulièrement mis en évidence, profitant du temps de jeu accordé pour démontrer son potentiel. Reste désormais à confirmer sur la durée et à s’imposer progressivement dans la rotation professionnelle, avec l’objectif d’obtenir un temps de jeu plus régulier à l’avenir.