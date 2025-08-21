L’ASSE s’apprête à prendre la direction du nord du pays ce week-end ! Les Verts se déplacent à Boulogne-sur-Mer samedi soir, à l’occasion de la 3ᵉ journée de Ligue 2. En conférence de presse ce jeudi, Joao Ferreira accompagnait Eirik Horneland. Le Portugais a notamment évoqué ses premiers jours en tant que joueur stéphanois. Extraits

João Ferreira (latéral droit de l'ASSE) : "L’équipe a été très cool avec moi dans sa manière de m'accueillir, ils ont été très ouverts, ils ont tout fait pour me mettre à l'aise et je pense que c'est pour ça que je le suis aujourd'hui. Concernant Chico Lamba, c'est quelque chose qui m'aide d'avoir un coéquipier qui parle le même langage, qui vient du même pays que moi. Ça fait qu'on se sent beaucoup plus à l'aise facilement. Dans les premiers jours, ça m'a vraiment beaucoup aidé de l'avoir ici, mais c'est aussi quelque chose de mutuel. Je sais que moi aussi, je peux l'aider à se sentir bien et à l'aise avec le reste de l'équipe. C'est toujours un avantage de pouvoir compter sur quelqu'un qui parle le même langage que soi et c'est aussi quelque chose qui est utile sur le terrain.

Ferreira déjà amoumeux du chaudron ?

João Ferreira (latéral droit de l'ASSE) : "Évidemment, je savais déjà plusieurs choses à propos de l’AS Saint-Étienne, que c'était un club assez énorme pour le football français. Et puis, depuis que je suis arrivé, je prends de plus en plus la mesure de la dimension du club que c'est. Je ne connaissais pas spécialement le chaudron. Je ne m'attendais pas à jouer devant autant de personnes, devant une telle ambiance. C'était vraiment un très bon moment pour moi de vivre cette expérience. Même si j'ai déjà connu quelques ambiances assez bonnes dans quelques stades au Portugal, Geoffroy Guichard était vraiment quelque chose de différent par rapport à ce que je connais."