Pas le droit à l’erreur pour l’ASSE ce samedi face au Mans. Les Verts retrouvent Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Décryptage complet de ce match dans notre avant-match sur Youtube.

Les Stéphanois font leur retour sur les terrains après deux semaines de trêve. Une pause plus ou moins longue selon les joueurs, certains ayant été appelés en sélection durant cette période. Alors que plusieurs clubs de Ligue 2 ont choisi de programmer des matchs amicaux, Eirik Horneland (ASSE), lui, a préféré rester sur la dynamique de la victoire à Montpellier sans organiser de rencontre intermédiaire.

"Je pense qu’en effet, si Eirik Horneland a fait ce choix, c’est peut-être aussi parce qu’il y a déjà un bon quart de saison derrière nous, analyse Romain, rédacteur pour Peuple Vert. Il veut peut-être les préserver psychologiquement, ne pas casser la dynamique avec un amical, parfois piégeux. Et surtout, éviter les blessures. (...) Certains ont joué avec la réserve, comme Moueffek, Duffus. Ceux qui avaient besoin de temps de jeu en ont eu un peu. C’est pas plus mal."

"C’est une gestion intelligente de l’effectif, ajoute Alexandre. On n’a pas un effectif pléthorique, notamment selon les postes. On a aussi quelques joueurs partis en sélection, mais avec une gestion plutôt maîtrisée du temps de jeu. On n’a pas de titulaires indiscutables dans les équipes nationales, donc ils ne reviennent pas cramés. L’effectif sera relativement frais et prêt pour samedi."

L'effectif de l'ASSE déjà décimé ?

Et pourtant, le coach norvégien devra réaliser des choix conséquents ce weekend. Touché durant la trêve avec la sélection israélienne, quelques incertitudes planaient autour de Mahmoud Jaber. "Jaber ? il faut le titulariser, annonce Alexandre alors que le milieu est de retour à l'entrainement depuis mercredi. À priori, l’alerte n’a pas été trop grave. S'il est apte, il doit jouer. Après, ce sera au secteur médical de trancher. S’il est apte, il doit jouer. Après, ce sera au secteur médical de trancher."

Toutefois, c'est dans l'axe de la charnière centrale qu'Eirik Horneland devra composer avec les moyens du bord. "La tuile, c’est Chico Lamba, souligne Romain alors que le défenseur est annoncé blessé durant cinq à sept semaines. Et en plus, Maxime Bernauer est suspendu pour les deux prochains matchs."

"Je m’attends déjà à ce qu’Annan à gauche et Nadé dans l’axe soient reconduits, annonce Alexandre. Ce sont nos seules certitudes à l’heure actuelle. La vraie incertitude, c’est qui va accompagner Mickaël Nadé dans l’axe et qui va jouer à droite. Après, Horneland aime bien surprendre. Joao Ferreira, lui, a montré des choses intéressantes à Montpellier, en défense centrale. Un poste qu’il connaît bien (ndlr : 20 matchs en 2024-25). Donc, je pense qu’Horneland va s’appuyer sur du connu, du solide. Pas le moment d’inventer à Geoffroy-Guichard. On doit se rassurer."