Mercato en approche, jeunes qui émergent, dossiers sensibles en coulisses et élimination frustrante en Coupe de France. Entre ajustements attendus cet hiver, signaux positifs venus du centre de formation et questions encore ouvertes autour de certains joueurs, les Verts avancent sur une ligne de crête. Retour sur les quatre informations clés qui ont marqué l’actualité de l'ASSE durant la semaine qui vient de s'écouler.

Le mercato hivernal s’annonce particulièrement mouvementé du côté de l’AS Saint-Étienne. Malgré une deuxième place en Ligue 2, le sentiment reste mitigé tant les performances ont parfois laissé un goût d’inachevé. Des ajustements sont donc attendus, même si la situation du coach ne devrait pas évoluer, en dépit de quelques rumeurs récentes.

Côté départs, plusieurs joueurs considérés comme indésirables sont toujours présents dans l’effectif. Appiah et Batubinsika, en fin de contrat dans six mois, ne seront pas retenus en cas d’offre. Maçon, lié au club jusqu’en 2027, pourrait également être poussé vers la sortie.

D’autres dossiers s’annoncent plus complexes. Stassin et Davitashvili, déjà tentés par un départ l’été dernier, pourraient à nouveau exprimer des envies d’ailleurs. Tout dépendra de la capacité des clubs intéressés à satisfaire les exigences financières des dirigeants stéphanois. Enfin, le cas N’Guessan reste sensible : sous contrat jusqu’en 2027, aucun accord n’a encore été trouvé pour une prolongation, ce qui alimente les rumeurs, notamment avec un intérêt appuyé de Chelsea.

En parallèle, 4 à 5 arrivées sont envisagées. La priorité sera donnée au renforcement du secteur défensif, jugé trop friable depuis le début de saison. Le recrutement d’un milieu défensif est identifié comme la priorité absolue, notamment après la non-arrivée d’Ekwah. Un latéral gauche expérimenté est également ciblé afin d’instaurer une vraie concurrence avec Annan. D’autres pistes sont à l’étude sur plusieurs postes afin d’équilibrer un effectif encore perfectible.

Nathan Kasia, le jeune qui brille en Gambardella

Les jeunes Stéphanois ont parfaitement lancé leur campagne de Coupe Gambardella en s’imposant 2-0 face à l’ASPTT Dijon. Une victoire logique mais longtemps indécise, les deux buts étant intervenus en toute fin de rencontre.

Il aura fallu attendre la 80e minute pour voir Sonny Yvars débloquer la situation, avant qu’Aït Amer ne scelle définitivement le succès des Verts sur penalty à la 90+4. Une fin de match maîtrisée qui récompense la domination stéphanoise tout au long de la rencontre.

Au-delà du score, un joueur s’est particulièrement distingué : Nathan Kasia. Le défenseur central gaucher, né en 2009, a livré une prestation très solide. Calme balle au pied, puissant dans les duels et doté d’une lecture du jeu intéressante, il confirme son statut de cadre chez les U19. À seulement 16 ans, Kasia s’impose déjà comme un élément incontournable de cette génération et pourrait jouer un rôle clé dans l’ambition stéphanoise d’aller loin en Gambardella.

Ekwah intéresse plusieurs clubs

Le feuilleton Pierre Ekwah continue d’agiter l’ASSE. Malgré la levée de son option d’achat cet été, le milieu de terrain refuse toujours de réintégrer l’effectif stéphanois, estimant ne pas devoir évoluer en Ligue 2. Une situation qui a conduit les deux parties vers un conflit juridique, avec une audience désormais repoussée à 2026.

En parallèle, le joueur reste très courtisé. L’Udinese, les Glasgow Rangers et un autre club européen suivent de près son dossier. Toutefois, toute opération reste conditionnée à l’issue du litige, l’ASSE n’ayant aucune intention de lâcher un joueur pour lequel elle a investi. Un dossier complexe qui pourrait encore durer.

L'ASSE tombe avec les honneurs face à Nice

L’AS Saint-Étienne se déplaçait à Nice ce dimanche à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, avec l’ambition de poursuivre son parcours et de conclure l’année 2025 sur une note positive. Face à une équipe niçoise en grande difficulté sur le plan des résultats, les Verts ont proposé une prestation cohérente, mais insuffisante pour se qualifier. Bousculée en début de match, l’ASSE a concédé l’ouverture du score sur une transition rapide parfaitement exploitée par Nice. Loin de se désunir, les Stéphanois ont progressivement pris le contrôle du jeu, multipliant les séquences de possession et les situations dangereuses. Leur domination a été logiquement récompensée juste avant la pause, Zuriko Davitashvili transformant un penalty obtenu par Lucas Stassin.

La seconde période s’est révélée plus ouverte et plus frustrante pour les Verts. Malgré plusieurs phases de maîtrise et des occasions franches, dont une frappe de Davitashvili proche du cadre, Saint-Étienne n’a pas su concrétiser ses temps forts. Nice, plus réaliste, a repris l’avantage sur une action efficace avant de résister à la pression stéphanoise en fin de match. Les dernières opportunités, notamment pour Nadé et El Jamali, n’ont pas suffi. Battue 2-1, l’ASSE quitte la Coupe de France avec des regrets, après un match où le contenu n’a pas pleinement été récompensé.