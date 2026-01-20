Ce week-end, l’ASSE a retrouvé la victoire sur sa pelouse face à Clermont. Grâce à un but d’Augustine Boakye, les Verts se sont imposés sur la plus petite des marges. Gautier Larsonneur a gardé sa cage inviolée pour la seconde fois consécutive. Une performance qui n’était plus arrivée depuis le début de saison.

Les performances défensives de l’ASSE sont souvent pointées du doigt depuis plusieurs mois. Après une saison 2024-2025 chaotique défensivement (77 buts encaissés en 34 matchs de Ligue 1), les Verts n’ont pas vraiment rectifié le tir cette saison en Ligue 2.

Ambitieuse de retrouver l’élite en remportant le championnat, l’ASSE a encaissé 25 buts en 17 matchs lors de la phase aller. C’est, par exemple, trois buts de plus que Bastia, lanterne rouge de Ligue 2. À la mi-saison, seuls Boulogne (26), Amiens (26) et Guingamp (30) avaient concédé plus de buts que les Stéphanois.

Les largesses défensives des Verts étaient pointées du doigt par certains, tout comme les performances de Gautier Larsonneur, jugées en dessous de ses prestations lors de la remontée il y a deux saisons.

Des absences qui plombent les Verts

Il faut dire qu’Eirik Horneland doit systématiquement faire avec une ou plusieurs absences en défense à chaque échéance. Le Norvégien a longtemps été privé de Chico Lamba notamment, mais doit aussi faire sans ses deux latéraux recrutés cet été depuis plusieurs semaines. João Ferreira et Ebenezer Annan sont proches d’un retour, qui pourrait intervenir à Reims samedi.

Début janvier, le Norvégien a annoncé l’opération au ménisque de Maxime Bernauer, mettant probablement fin à sa saison 2025-2026. Définitivement recruté cet été, l’ancien Rennais avait déjà manqué sept des 17 rencontres de la phase aller (dont trois pour suspension).

Une première depuis août pour l’ASSE

De nombreux suiveurs stéphanois espéraient une défense plus solide pour la seconde partie de saison. Lors des deux premières échéances de l’année 2026, l’ASSE n’a pas concédé le moindre but. D’abord lors du nul 0-0 au Mans, puis lors du succès 1-0 face à Clermont, Gautier Larsonneur a enchaîné deux clean sheets consécutifs. Une performance qui n’était plus arrivée depuis le mois d’août, lorsque les Stéphanois avaient battu Rodez 4-0 avant d’aller gagner 1-0 à Boulogne.

Le portier breton et sa défense semblent avoir abordé cette nouvelle année avec de meilleures intentions, affichant pour l’instant une solidité appréciable. Reste à savoir si cet élan saura durer ou s’il ne sera qu’une résolution de plus, aussi prometteuse qu’éphémère.