Battu par Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3), l’ASSE a laissé filer bien plus qu’un match lors de la 32e journée de Ligue 2. Cette défaite face au leader a marqué un tournant dans une semaine qui devait être décisive pour les Verts. Retour sur les infos marquantes de la semaine qui vient de s'écouler…

La défaite face au leader a eu un effet immédiat. Les Verts reculent à la troisième place et n’ont plus leur destin entre les mains pour la montée directe. Dans un stade plein, l’ASSE a pourtant livré une première période cohérente avant de céder après la pause. Troyes a fait la différence avec réalisme et valide sa montée en Ligue 1. Pour Saint-Étienne, ce revers arrive après celui concédé à Bastia (0-2), ce qui fragilise nettement la dynamique des hommes de Montanier, et ce, au pire moment de la saison.

Bastia, Troyes : deux coups d’arrêt consécutifs

Avant ce choc, les Stéphanois restaient sur une défaite en Corse face à Bastia (0-2). Un match mal maîtrisé, avec peu de situations offensives et une solidité défensive en baisse. Ce résultat avait déjà relancé le suspense dans la course à la montée.

Toute la semaine avait été organisée autour de ce match. Dès le lundi, le club avait insisté sur l’importance de cette rencontre, présentée en interne comme une forme de finale avant l’heure. Les séances à huis clos se sont enchaînées, avec l’idée de protéger le groupe et de maintenir une concentration maximale.

Dans le vestiaire, le discours était clair. Il fallait effacer la défaite à Bastia et repartir de l’avant. Ce revers en Corse avait déjà entamé une dynamique jusque-là positive.

Face à Troyes, leader solide et régulier, la marche était haute. Elle l’a été encore plus une fois le match lancé.

Le classement relancé et une pression maximale sur l'ASSE

Ces deux défaites consécutives ont une conséquence directe : Saint-Étienne passe troisième. Le Mans, accroché à Grenoble (1-1), profite malgré tout de la situation pour passer devant.

La lutte pour la montée reste ouverte, mais elle a changé de visage. Les Verts doivent désormais gagner leurs deux derniers matchs et espérer un faux pas devant eux. Le calendrier impose un déplacement à Rodez puis une réception d’Amiens. Deux rendez-vous sans la possibilité de s'accorder une marge d’erreur.

Les féminines aussi sous pression

La semaine ne concernait pas uniquement l’équipe première masculine. Les féminines disputaient deux rencontres importantes pour leur maintien. Elles se sont inclinées à Paris (0-2) avant d’enchaîner avec un autre déplacement compliqué à Montpellier, sans parvenir à inverser la tendance avec une nouvelle défaite 1-0.

Ces résultats placent les Vertes à la dernière place à une journée de la fin du championnat. À ce jour, seul un miracle permettrait de revoir les Stéphanoises en D1 l'an prochain.

Un contexte autour du club toujours tendu

En parallèle du terrain, un dossier a fortement marqué l’actualité du club : la menace de dissolution des groupes de supporters. Le sujet a dépassé le cadre sportif, avec plusieurs prises de position publiques et politiques pour défendre les Magic Fans et les Green Angels. Les groupes de supporters sont toujours dans l'attente d'une décision autour de leur dissolution.

Le mercato de l'ASSE commence à s'agiter...

En parallèle du sprint final, le mercato commence déjà à se dessiner du côté de l’ASSE avec deux dossiers évoqués durant la semaine. Le premier mène à Nolan Galves, latéral droit de Rodez, suivi de près, selon nos informations, pour renforcer un secteur où l'ASSE manque de certitudes. Le profil plaît pour sa capacité à répéter les efforts.

Le second concerne le poste de gardien. Alors que l’avenir de Gautier Larsonneur dépendra en grande partie d’une éventuelle montée, le club étudie la piste Sławomir Abramowicz, actuellement à Jagiellonia. Un dossier qui s’inscrit dans une logique d’anticipation, avec la volonté de sécuriser un poste clé en cas de départ ou de changement de hiérarchie.