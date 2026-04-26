ASSE traverse une crise profonde. Deux ans après l’arrivée de Kilmer Sport, le bilan sportif est alarmant avec des résultats en chute libre à tous les niveaux du club.

L’espoir était immense à l’été 2024. L’arrivée de Kilmer Sport devait marquer un tournant pour l’ASSE, alors en grande difficulté. Porté par une montée aussi inattendue que spectaculaire sous la houlette d’Olivier Dall’Oglio, le club retrouvait la Ligue 1 avec un vent d’optimisme. Les moyens financiers semblaient enfin à la hauteur des ambitions. Le peuple vert voulait y croire. Mais près de 24 mois plus tard, le constat est brutal : la dynamique s’est totalement inversée.

ASSE : une chute sportive inquiétante

Le premier signal d’alarme est venu de l’équipe professionnelle. Malgré un contexte favorable et des promesses fortes, les Verts n’ont pas su exister en Ligue 1. Relégués dès leur première saison, ils sont aujourd’hui en grande difficulté pour remonter. La lourde défaite face à Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard ce week-end a marqué les esprits. Plus inquiétant encore, l’ASSE n’a désormais plus son destin entre les mains dans la course à la montée.

Ce revers symbolise une équipe sans repères, incapable de répondre dans les moments clés. Le projet sportif, censé structurer le club sur le long terme, peine à convaincre. Les choix opérés interrogent, tant sur le plan du recrutement que de la gestion globale.

Un club en difficulté à tous les étages

La situation ne se limite pas aux professionnels. Elle touche l’ensemble du club. Les féminines, déjà sauvées de justesse la saison passée, vivent une saison cauchemar. Battues par Montpellier (0-1), elles occupent la dernière place de leur championnat à une journée de la fin. Sauf miracle, la relégation en D2 est actée.

Même constat du côté de la réserve. Pourtant performante ces dernières années, elle est aujourd’hui en grande difficulté en National 3. Dans une poule Bourgogne jugée moins relevée, les résultats sont insuffisants. À deux journées de la fin, le maintien ne tient qu’à la différence de buts. Une descente en R1 serait un coup dur majeur pour la formation stéphanoise, historiquement reconnue.

En parallèle, les saisons des U17 et U19 nationaux n'ont jamais été aussi médiocres depuis plus d'une décennie.

ASSE : Kilmer face à ses responsabilités

Le bilan est sans appel. En moins de deux ans, l’ASSE pourrait connaître une triple relégation : équipe première, féminines et réserve. Un scénario catastrophe pour un club qui ambitionnait de se reconstruire durablement.

Kilmer Sport est désormais attendu au tournant. Les décisions prises dans les prochaines semaines seront cruciales. Car au-delà des résultats, c’est toute la crédibilité du projet qui est en jeu.

Le grand chelem de la loose n’est plus une formule. Il est en train de devenir une réalité dans le Forez.