Après une grosse saison 2023-2024, les supporters stéphanois ont réclamé la prolongation d'Aïmen Moueffek. Le marocain a rallongé son bail de 4 saisons avec son club formateur début juillet 2024. Le milieu de l'ASSE a vécu une préparation estivale compliquée avec une blessure qui lui a fait manquer le début de saison. Depuis plusieurs semaines, il est de retour à son meilleur niveau, pour le plus grand bonheur des stéphanois.

La saison avait très mal débuté pour Aïmen Moueffek. Le milieu formé au club s'était blessé lors du stage de préparation au Chambon-Sur-Lignon, quelques semaines après avoir prolongé Le club stéphanois a dû se passer d'un des hommes forts de sa remontée, lors des premières journées de Ligue 1.

À son retour de blessure, le niveau affiché par le natif de Vienne n'est pas celui de la saison précédente. Il connaît alors sa première titularisation de la saison aux cotés de Mathis Amougou face à Lille, le 13 septembre, lors de la 4ème journée. Il formera un duo avec le jeune milieu formé au club jusqu'à la 8ème journée face à Lens.

Olivier Dall'Oglio décide alors de changer sa paire au milieu et de relancer Benjamin Bouchouari et Louis Mouton. Aïmen Moueffek ne sera alors plus titulaire avec l'ASSE. Le marocain se blesse ensuite face à Rennes, fin novembre, et effectue son retour dans le XI face à Reims, pour la 1ʳᵉ d'Eirik Horneland. Malade, la semaine suivante, il n'apparaît plus dans le groupe avant 1 mois et demi. Titulaire au Havre puis à Montpellier, il se blesse à l'échauffement et manque la rencontre face au MHSC. Le milieu stéphanois profite de la trêve pour faire son retour dans le groupe face au PSG, la journée suivante.

L'heure de la résurrection a sonné pour Moueffek ?

Depuis 1 mois et la réception de Brest, Aïmen Moueffek enchaine les titularisations et les bonnes prestations. Profitant de la blessure de Benjamin Bouchouari, le marocain a pu se faire une place aux côtés de Florian Tardieu dans le milieu de l'ASSE. Le joueur formé au club retrouve petit à petit son meilleur niveau depuis quelques semaines.

Un retour en forme qui ne peut que réjouir les supporters et Eirik Horneland. Le coach norvégien possède désormais plusieurs cartouches intéressantes sur cette fin de saison pour avoir le meilleur trio possible au milieu de terrain.