L'ASSE a vécu une semaine charnière. Entre l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les premières orientations du projet Kilmer et les interrogations autour du mercato offensif, plusieurs dossiers majeurs ont animé l'actualité des Verts. Si vous avez décroché quelques jours, voici les quatre informations qu'il fallait absolument retenir.

C'était l'information majeure de la semaine. Lundi, l'AS Saint-Étienne a officialisé l'arrivée d'Ian Cathro au poste d'entraîneur. L'Écossais de 39 ans succède à Philippe Montanier avec une mission claire : ramener les Verts en Ligue 1.

Son profil tranche avec celui de son prédécesseur. Jeune, tourné vers le développement des joueurs et fort d'une expérience acquise dans plusieurs championnats européens, Cathro incarne pleinement la vision portée par Kilmer Sports Ventures. Le choix n'est toutefois pas sans risque. L'échec d'Eirik Horneland a laissé des traces dans les esprits et certains supporters s'interrogent déjà sur la pertinence d'un nouveau pari étranger dans un championnat aussi spécifique que la Ligue 2. Une certitude demeure : l'ASSE ouvre un nouveau cycle. Et celui-ci sera jugé à l'aune d'un seul objectif, la remontée.

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Les premiers mots forts d'Ian Cathro à l'ASSE

À peine nommé, le technicien écossais a livré plusieurs messages qui ont retenu l'attention des supporters stéphanois. "Je n'ai peur de rien." "Nous devons avoir plus d'expérience. Plus d'adultes. Plus d'hommes." "Ce que je veux réussir, c'est construire de la stabilité."

Ces déclarations esquissent déjà les contours du futur projet. Après plusieurs saisons marquées par l'instabilité sportive et des effectifs parfois jugés déséquilibrés, Cathro semble vouloir bâtir une équipe plus mature, plus solide et capable de mieux résister aux joutes de la Ligue 2. Un discours qui a trouvé un écho favorable auprès d'une partie des supporters, lassés des révolutions permanentes.

Lucas Stassin se rapproche d'un départ

Le dossier Lucas Stassin s'est imposé comme l'un des sujets chauds de la semaine. En Belgique, plusieurs médias ont révélé des discussions avancées entre le FC Porto et l'entourage de l'attaquant stéphanois. Auteur d'une saison globalement convaincante (encore que...) malgré l'échec collectif, le Belge apparaît aujourd'hui comme l'un des actifs les plus précieux du club. Son départ constituerait un coup dur sur le plan sportif, mais représenterait également une importante rentrée financière. Au-delà du cas Stassin, c'est toute l'animation offensive stéphanoise qui pourrait être repensée cet été. Le secteur offensif s'annonce comme le principal chantier du mercato.

Le mercato offensif sera déterminant

Le probable départ de Lucas Stassin a mis en lumière une réalité que personne ne peut ignorer : l'ASSE devra réussir son recrutement estival. Les précédentes fenêtres de transferts ont souvent laissé des regrets. Cette fois, l'erreur ne sera plus permise. D'autant que le nouveau staff devra rapidement disposer de joueurs capables de porter les ambitions du club.

Plusieurs pistes ont déjà été évoquées ces derniers jours. Certaines mèneraient vers le Portugal, où Ian Cathro dispose d'une connaissance approfondie du marché. D'autres pourraient concerner des profils plus expérimentés. Une chose est sûre : les choix effectués dans les prochaines semaines conditionneront largement les chances de Saint-Étienne de retrouver l'élite dès la saison prochaine.

Après une semaine particulièrement dense, les contours du nouveau projet stéphanois commencent à se dessiner. Un nouvel entraîneur, une philosophie affirmée et un mercato qui s'annonce décisif : l'été des Verts est bel et bien lancé.