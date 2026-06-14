Futur adversaire de l’ASSE en Ligue 2, le Red Star s'apprête à officialiser l'arrivée de son nouvel entraîneur. il s'agit de l'ancien adjoint de l'AS Monaco qui va découvrir son premier poste d'entraîneur principal dans le football professionnel.

La Ligue 2 continue de prendre forme avant le coup d'envoi de la saison 2026-2027. Parmi les futurs concurrents de l'AS Saint-Étienne, le Red Star a rapidement trouvé le successeur de Grégory Poirier. Le club audonien, auteur d'une remarquable quatrième place lors du dernier exercice, devrait officialiser dans les prochaines heures la nomination de Damien Perrinelle au poste d'entraîneur.

À 42 ans, le technicien français s'apprête à franchir une étape importante dans sa jeune carrière sur un banc professionnel. Après plusieurs années passées dans l'ombre, il va désormais prendre les commandes d'un projet ambitieux en Ligue 2.

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Damien Perrinelle quitte Monaco pour relever un nouveau défi en Ligue 2

Ancien défenseur central, Damien Perrinelle a connu une carrière de joueur riche, notamment sous les couleurs de Clermont entre 2005 et 2007 puis de 2010 à 2013. Il a également évolué à Istres avant de tenter l'aventure américaine avec les New York Red Bulls en MLS entre 2014 et 2018.

Une fois les crampons raccrochés, il s'est rapidement orienté vers une carrière d'entraîneur. C'est à l'AS Monaco qu'il a construit l'essentiel de son expérience technique. Membre du staff monégasque durant plusieurs saisons, il occupait encore récemment un poste d'adjoint au sein du club de la Principauté.

Arrivé au terme de son contrat fin mai, Perrinelle était libre de s'engager dans un nouveau projet. Le Red Star a visiblement été séduit par son profil et sa connaissance du haut niveau.

Un concurrent ambitieux pour l'ASSE

Cette nomination confirme les ambitions du Red Star pour la saison à venir. Quatrième du dernier championnat de Ligue 2, le club francilien entend poursuivre sa progression et se rapprocher encore davantage des places permettant de viser l'élite.

Pour l'ASSE de Ian Cathro, le Red Star représentera un adversaire particulièrement sérieux. Le club audonien dispose d'une structure stable, d'un effectif compétitif et semble désormais miser sur un entraîneur considéré comme l'un des techniciens émergents du football français.

L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Source : L'Équipe