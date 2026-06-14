Abdoulaye Kanté ne sera pas levé automatiquement. L'option d'achat incluse dans son contrat de prêt ne s'est pas déclenchée, la montée en Ligue 1 n'ayant pas eu lieu. Selon la presse anglaise, il faudrait débourser 3 millions d'euros pour le conserver. La direction stéphanoise doit maintenant trancher : racheter un joueur qu'elle connaît parfaitement, avec ses qualités et ses limites, ou tourner la page.

Kanté : Ce que les données disent de sa saison

14 matchs en Ligue 2, 86 minutes par match, 0 but, 0 passe décisive. Les chiffres offensifs sont vides. Mais le rapport Data'Scout ne résume pas Kanté à cette sobriété. Ce que dit un centile de X : le joueur fait mieux que X% de ses concurrents directs au même poste, toutes les stats étant ramenées à 90 minutes. Kanté ressort à 56 comme milieu récupérateur, 7e de Ligue 2 à ce poste. Ses interceptions atteignent le centile 96. Il dispute beaucoup de duels défensifs (92) avec un taux de réussite moins impressionnant à 19%. Courses à haute intensité à 85, distance à haute intensité à 85, accélérations brusques à 92. Physiquement, Kanté est au-dessus de la médiane. Il court, il presse, il intercepte.

Là où le bât blesse, c'est dans la construction et l'utilisation du ballon. Passes clés à 25, passes en profondeur à 17, dribbles tentés à 44. Il réussit bien ses passes en avant (centile 92) et ses passes dernier tiers (85), mais il essaie rarement de trouver ses partenaires dans la profondeur et ne crée rien offensivement. Profils similaires selon Data'Scout : T. Adams (AFC Bournemouth, 80%), S. Lynen (Werder Bremen, 77%), Antonio Blanco (Alavés, 72%). Des sentinelles pures, des joueurs de récupération.

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Le problème Cathro

C'est là que la question devient potentiellement délicate pour la direction stéphanoise. Ian Cathro a construit son projet de jeu sur une circulation propre du ballon depuis l'arrière, une construction progressive, une précision technique dans les passes courtes et moyennes. Estoril sous Cathro était l'équipe qui passait le plus, qui cherchait à casser les lignes par la qualité plutôt que par la quantité.

Kanté, lui, est fondamentalement un récupérateur. Il intercepte, il dispute des duels, il protège. Mais il ne fait pas circuler. Ses passes réceptionnées sont à 73, sa précision de passe à 85 : il tient le ballon quand il l'a. Mais il le cherche peu, il progresse peu balle au pied, et il ne crée rien vers l'avant. Dans le système de Cathro, le milieu défensif doit aussi être capable de relancer proprement, de participer à la sortie de balle, de déclencher la construction. Ces qualités-là, Kanté ne les a pas encore montrées à l'ASSE.

L'ASSE a vu les limites, mais aussi les qualités

Soyons honnêtes avec les chiffres. Kanté a des qualités réelles pour la Ligue 2. Un milieu récupérateur classé 7e de son championnat à son poste, c'est solide. Son intensité physique, sa capacité à intercepter, son engagement dans les duels : tout ça a de la valeur dans un championnat rugueux. À 20 ans, il est ivoirien, il connaît déjà le club, il connaît les vestiaires, il connaît le championnat. L'intégration est faite.

Mais l'ASSE a aussi clairement identifié ses limites cette saison. Son utilisation du ballon a montré ses carences dans un système qui demande de la qualité dans la relance. Et à 3 millions d'euros, dans un contexte où le club doit renouveler son effectif en profondeur, la question du rapport qualité/prix se pose.

Lever ou ne pas lever : le vrai dilemme

Lever l'option à 3 millions, c'est s'assurer un bon joueur de Ligue 2 déjà intégré, avec un profil de récupérateur pur dans un championnat où ça compte. C'est la sécurité, la continuité, le connu.

Ne pas lever l'option, c'est libérer 3 millions pour chercher un profil qui correspond mieux au projet de Cathro : un milieu capable de relancer, de circuler, de participer à la construction depuis le bas. Un joueur qui colle mieux à l'ADN tactique que le nouvel entraîneur va installer.

La vraie question n'est pas de savoir si Kanté est un bon joueur. La vraie question, c'est de savoir si Kanté est le bon joueur pour le football que Cathro veut faire jouer à Saint-Étienne. Et là, les données répondent avec nuance : probablement pas dans le rôle de relanceur central. Si l'ASSE lève l'option, Kanté devra être accompagné dans un onze construit autour de la possession et de la circulation.