Co-leader de Ligue 2 avec 20 points au compteur, l’ASSE entame une nouvelle semaine avec confiance, mais aussi quelques doutes, notamment dans le secteur défensif.

La dynamique est bonne, très bonne même. Avec 6 victoires en 8 matchs, les Verts d’Eirik Horneland pointent à la première place du classement, ex æquo avec l'ESTAC et Pau. Une performance qu’ils doivent en grande partie à la puissance offensive de leur effectif. Le duo Stassin-Davitashvili, conservé cet été malgré les sollicitations, brille par son efficacité. L’ASSE, avec son profil d’équipe taillée pour la Ligue 1, impressionne et capitalise sur son attaque redoutable.

Mais si l’animation offensive rassure, le secteur défensif reste un chantier fragile. L’arrivée estivale de Bernauer, Ferreira Annan et Lamba avait pour but de stabiliser une arrière-garde trop fébrile l’an passé. Et si des progrès sont notables, l’équilibre reste précaire.

Lamba absent, Bernauer suspendu : Horneland face à un casse-tête

Coup dur en cette reprise post-trêve : Chico Lamba est touché aux adducteurs et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Une absence d’autant plus problématique que Maxime Bernauer purgera encore sa suspension, conséquence de son geste d’humeur face à Guingamp (2-3).

Conséquence directe : João Ferreira pourrait être repositionné dans l’axe, aux côtés de Mickaël Nadé. Une solution déjà testée avec succès face à Montpellier, et qui semble la plus probable pour la réception du Mans et le déplacement à Annecy. Les options internes existent, mais restent limitées.

Dodote ou Batubinsika ? Des options… sur le papier pour l'ASSE

Si le nom d’Axel Dodote a du sens, le jeune défenseur n’a pas encore signé pro et figure rarement dans les groupes d’Eirik Horneland. Quant à Dylan Batubinsika, il ne semble pas faire partie des plans du coach norvégien et reste à la marge.

D'ici au mercato hivernal, l’ASSE devra donc composer. Il reste huit rencontres avant d’envisager un ajustement. Heureusement, la polyvalence des recrues pourrait s’avérer précieuse dans cette phase cruciale. Celle de Joao Ferreira devrait être précieuse. Il tient la corde pour remplacer son compatriote dans l'axe de la défense.