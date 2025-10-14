Après plusieurs mois d’exil forcé à Dijon, le FC Annecy pourrait enfin retrouver son Parc des Sports pour y accueillir l’AS Saint-Étienne.

La rencontre de la 11e journée de Ligue 2, programmée le samedi 25 octobre à 20 heures, est attendue comme l’affiche de prestige du retour des Haut-Savoyards sur leur pelouse.

Quatre mois de travaux pour une pelouse neuve

Le club annécien a dû quitter son enceinte depuis le début de la saison afin de permettre d’importants travaux sur la pelouse et l’éclairage. Pendant cette période, les « Reds » ont dû recevoir leurs adversaires à Dijon, avec un bilan mitigé (trois matches nuls et une défaite).

Désormais, les aménagements sont terminés : une pelouse refaite et un système d’éclairage modernisé et testé ces derniers jours.

Annecy - ASSE : Une homologation attendue ce mardi

Si tout semble prêt du côté d’Annecy, il reste encore une dernière étape administrative avant de pouvoir officialiser le retour au Parc des Sports. Le feu vert doit être donné par la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Selon les informations locales, la décision définitive devrait intervenir mardi.

Une affiche de prestige pour le retour

Le hasard du calendrier place l’AS Saint-Étienne comme premier adversaire d’Annecy à domicile depuis la fin des travaux. Une affiche qui promet de remplir les tribunes et d’offrir une atmosphère particulière. Pour les Verts, ce déplacement constituera un rendez-vous délicat face à une équipe annécienne désireuse de marquer son retour devant son public.

Si la confirmation tombe comme prévu, le rendez-vous du 25 octobre au Parc des Sports pourrait être l’un des temps forts de cette 11e journée de Ligue 2.

Source : Le Dauphine Libéré