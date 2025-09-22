Mardi soir, l’ASSE se rend sur la pelouse de l’Amiens SC pour la 7ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts, leaders et toujours invaincus, veulent confirmer leur excellent début de saison. Eirik Horneland, qui a été en conférence de presse pour cette rencontre prévue à 20h30 mardi, sait que la gestion de son effectif sera déterminante. Voici ses mots quant à l’état des troupes.

Parmi les joueurs à gérer, Mahmoud Jaber, touché au pied contre Grenoble, avait repris à Clermont avant d’être laissé sur le banc face à Reims. Luan Gadegbeku, lui, s’est ajouté à la liste après une blessure contractée jeudi dernier à l’entraînement, et sera écarté plusieurs semaines.

Bonne nouvelle en revanche pour Aïmen Moueffek : le milieu formé à l’ASSE est annoncé proche d’un retour. Horneland espère pouvoir l’utiliser dès ce déplacement à Amiens. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé juste avant la réception de Reims. Pour Joao Ferreira, l’incertitude demeure après une gêne ressentie lors de l’échauffement samedi dernier. Zuriko Davitashvili, quant à lui, a déjà retrouvé le groupe et a pu entrer en jeu lors de la dernière rencontre.

Toujours indisponible, Pierre Ekwah reste éloigné des terrains. De leur côté, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont réintégré l’entraînement collectif, mais devront encore patienter pour retrouver la compétition.

Avec trois matchs à disputer en une semaine, la gestion des organismes s’impose comme une priorité. Des cadres comme Larsonneur, Nadé et Tardieu ont été sollicités sans relâche. Horneland devra trouver des solutions pour maintenir l’intensité et permettre à l’ASSE de poursuivre sa série positive.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland via TL7 : « Le groupe est presque au complet, il manque seulement L. Gadegbeku qui sera absent plusieurs semaines. Le seul point d’interrogation, c'est Joao Ferreira, nous devons voir cela avec le staff médical »

"Le groupe se porte bien ! João Ferreira devrait être disponible, même si nous allons avoir une dernière discussion avec le staff médical. Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Zuriko Davitashvili… Tous vont bien. Aïmen Moueffek postule pour la rencontre à Amiens ! Luan Gadegbeku, malheureusement, sera par contre absent entre 3 et 5 semaines suite à une blessure à la cheville."