Arrivé cet été à l’ASSE, David Tivey n’ira pas plus loin que la période d’essai tacite prévue. Le préparateur physique anglais a rejoint officiellement Brøndby comme annoncé samedi, vice-champion du Danemark, laissant les Verts face à un nouveau chantier dans leur staff.

Nommé le 19 juin dernier en remplacement de Benjamin Guy, David Tivey (27 ans) avait été présenté comme une recrue phare du secteur performance de l’ASSE. Son CV inspirait le respect : formé à Chelsea, il avait travaillé avec les jeunes Blues et collaboré avec la sélection U20 anglaise. Son arrivée symbolisait la volonté des dirigeants stéphanois de muscler leur encadrement technique et médical pour répondre aux exigences de la Ligue 1.

En seulement quelques semaines, le préparateur physique a posé les bases d’un travail reconnu en interne. Mais son contrat de courte durée, pensé comme une phase test, annonçait déjà que l’aventure pouvait être brève.

David Tivey choisit Brøndby et sa famille

Mercredi, le club danois de Brøndby IF a officialisé la signature de Tivey. « J’ai vraiment hâte de travailler au Brøndby IF et au Danemark. C’est une opportunité très intéressante pour moi », a confié l’Anglais, attendu en octobre.

Un choix guidé avant tout par des raisons personnelles selon les informations d'EVECT. Resté seul dans le Forez, sans sa famille restée en Angleterre, Tivey a privilégié un projet mieux adapté à son équilibre de vie. Si la nouvelle a surpris les supporters stéphanois, le staff et les dirigeants étaient informés de cette possibilité depuis l’été.

Un départ subi, mais anticipé par l’ASSE

Du côté du club, on reconnaît que ce départ est un coup dur, tant le travail du préparateur physique avait été apprécié. Pour autant, il ne s’agit pas d’une rupture brutale mais de la conclusion logique d’une collaboration à durée limitée.

L’ASSE a désormais pour mission de renforcer à nouveau son staff afin de poursuivre le projet ambitieux initié lors de la reprise du club. Le chantier de la performance physique et médicale reste une priorité, dans une saison où chaque détail peut faire la différence pour assurer le maintien et viser plus haut.