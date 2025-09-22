Face à Laval, lors de la 6ème journée de Ligue 2, deux anciens de l’AS Saint-Étienne ont été décisifs pour Amiens. Thomas Monconduit a sauvé un but sur sa ligne de la main. Victor Lobry capitaine, a été buteur.

Ce vendredi 19 septembre, Amiens s’est imposé 3-0 sur la pelouse de Laval. Un score flatteur, mais le match aurait pu basculer à 1-1 peu après la pause. À la 53e minute, alors que Laval pousse, Théo Pellenard malheureux ce soir-là voit sa frappe puissante filer droit au but. Bernardoni, battu sur sa ligne, est sauvé in extremis… par Thomas Monconduit !

L'ancien milieu de l'ASSE, placé sur sa ligne, sort une parade digne d’un gardien pour empêcher l’égalisation. Une intervention avec le bras non sanctionnée par l’arbitre. Cela provoque la frustration des Lavallois et soulage tout un banc amiénois, lors de ce match de Ligue 2.

Un clin d’œil du destin, quand on sait que Monconduit et Bernardoni ont tous deux porté le maillot stéphanois. Derrière cette action, Amiens a tenu bon avant d'enfoncer le clou grâce à un CSC de Pellenard (59’). Et un but de Victor Lobry (84’).

Amiens en confiance avant d’affronter les Verts en Ligue 2

Avec cette victoire nette, les hommes d’Omar Daf grimpent à la 5e place de Ligue 2. De quoi attendre l'ASSE, ce mardi à 20h30 avec le plein de confiance.

L’ASSE est prévenue : si les Verts veulent s’imposer face à Amiens, ils devront faire face à une équipe bien en place, particulièrement performante en Ligue 2.

Le public stéphanois qui se déplacera en nombre retrouvera donc plusieurs visages familiers. Et nul doute que Thomas Monconduit, désormais au cœur du jeu picard, sera très surveillé après son sauvetage « interdit » contre Laval. En attendant, l'ASSE de son côté espère conserver son fauteuil de leader. Vainqueurs contre Reims, les Verts sont seuls en tête de Ligue 2. Mais, le Red Star et Troyes qui s'affrontent sont à l'affût ! Un faux pas de l'AS Saint-Étienne pourrait faire que l'une de ses deux équipes passe devant.