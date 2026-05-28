Averti ce mardi soir face à Nice, Abdoulaye Kanté a écopé d’un cinquième carton jaune avec l’ASSE. S’il sera bien présent vendredi lors du match retour, le milieu sera suspendu en début de saison prochaine si le club ligérien le conserve cet été.

Après le barrage aller, le suspense reste entier concernant l’identité du dix-huitième club qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. L’ASSE et Nice se sont quittés sur le score nul et vierge de 0-0 après un match pauvre en situations.

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Benoit Bastien, arbitre de la rencontre, n’a distribué qu’un carton jaune lors de la partie. Peu après l’heure de jeu, Abdoulaye Kanté a été sanctionné.

Le milieu prêté par Middlesbrough a donc été le seul joueur averti lors de la rencontre.

Kanté suspendu si l’ASSE lève l’option d’achat

Après avoir terminé sa quinzième partie sous le maillot Vert, Abdoulaye Kanté présente un bilan d’un carton jaune tous les trois matchs. Averti face à Laval, au Red Star et à Grenoble, le jeune Ivoirien a ensuite joué deux mois sans récolter le moindre carton jaune.

Face à Rodez en play-offs, l’ancien Troyen avait déjà été averti et se retrouvait donc sous la menace d’une suspension automatique en cas de nouveau carton contre Nice.

Sanctionné par Benoit Bastien, l’Éléphanteau sera donc automatiquement suspendu par la LFP en début de saison prochaine si l’ASSE décide de conserver le milieu de terrain.

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Cette situation ne devrait toutefois pas remettre en question son importance dans l’effectif stéphanois. Depuis son arrivée, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme un élément précieux de l’entrejeu grâce à son impact physique, sa capacité à récupérer des ballons et son activité constante dans les duels.

Après quinze apparitions, dont quatorze titularisations, Abdoulaye Kanté espère poursuivre l’aventure en Vert. Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois souhaitent lever l’option d’achat et offrir une continuité à un joueur qui s'est installé comme titulaire depuis plusieurs semaines.