Mercredi dernier, la commission de discipline de la LFP avait placé le dossier de Nantes - Toulouse en instruction après l’interruption de la rencontre. L’instance s’est à nouveau réunie ce mercredi pour prononcer une décision définitive sur le sort de cette partie. Les Canaris risquaient une sanction exemplaire. Les différentes décisions de ce mercredi 13 mai 2026.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, plusieurs incidents ont marqué l’épilogue de la saison 2025-2026, à Nice et à Nantes, notamment.

À l’issue de Nice - Metz, les supporters niçois ont envahi le terrain pour exprimer leur mécontentement. Certains ont jeté des fumigènes en direction de la Tribune présidentielle pour pester contre la saison réalisée par les Aiglons. Conséquence, l’Allianz Riviera sera à huis clos face à l’ASSE lors du barrage retour ce vendredi.

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La LFP a sanctionné le Gym de deux matchs fermes. Ce qui signifie que les Azuréens devront également faire sans public lors de leur première réception, la saison prochaine.

Nantes vers une lourde sanction

La commission de discipline avait également statué sur les incidents à Nantes. D’ores et déjà assurés d’être en Ligue 2 la saison prochaine, les nantais n’avaient pour l’heure pas officiellement terminé leur saison.

En début de rencontre face à Toulouse, des supporters de la Tribune Loire ont envahi et jeté des engins pyrotechniques sur la pelouse. Des actes qui ont valu une interruption définitive de la partie. Mercredi passé, le dossier avait été placé en instruction et devait être traité aujourd’hui.

Nantes vers une sanction historique après le chaos vécu face à Toulouse

Après sa dernière saison en 2012-2013, Nantes retrouvera la seconde division en 2026-2027. Les Jaunes et Verts craignaient de devoir commencer l’exercice prochain avec plusieurs handicaps. Outre la crainte d’une défaite sur tapis vert, les canaris pouvaient craindre plusieurs matchs de fermeture de la Beaujoire ainsi qu’un retrait de points pour débuter la saison prochaine en Ligue 2.

Les décisions de la LFP de ce 27 mai

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers dont le FC Nantes qui écope d'un match ferme à huis clos du stade de la beaujoire et de deux matchs pour la Tribune Loire.