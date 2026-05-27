Le match aller entre l'ASSE et Nice a accouché d'une situation arbitrale pour le moins inhabituelle, qui a fait parler dans les vestiaires après le cou…Le match aller entre l'ASSE et Nice a accouché d'une situation arbitrale pour le moins inhabituelle, qui a fait parler dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Sur une poussée dans le dos de Luan Gadegbeku à la limite de la surface, l'arbitre M. Bastien a d'abord sifflé coup franc avant d'être appelé par la VAR. La suite a surpris tout le monde.

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La séquence s'est déroulée en première période. Luan Gadegbeku est poussé dans le dos à la limite de la surface niçoise. M. Bastien siffle. Logique. La VAR intervient et attire l'attention de l'arbitre sur la position exacte du contact : la faute a bien été commise à l'intérieur de la surface. Tout le Chaudron retient son souffle, un penalty se profile.

Mais M. Bastien ne siffle pas penalty. Jusqu'ici, on peut comprendre une interprétation subjective de l'intensité du contact. Ce qui surprend davantage, c'est la suite : l'arbitre annule également le coup franc initialement accordé aux Verts et rend le ballon à Nice pour une remise en jeu. L'ASSE se retrouve donc sans coup franc, sans penalty, et sans ballon après une faute pourtant sifflée.

L'explication de Montanier : "balle à terre"

Philippe Montanier a tenté de comprendre et de transmettre l'explication reçue du quatrième arbitre. Sa version est claire, même si elle reste teintée d'une légère perplexité : "Le quatrième arbitre m'a expliqué que l'arbitre principal avait vu qu'il y avait une faute. Une petite faute. Mais pas suffisante pour siffler un penalty. Puisque c'était dans la surface. Donc il a sifflé balle à terre. Ils connaissent mieux le règlement que moi. Finalement on a une petite faute, mais on n'a pas eu le ballon. Ils ont sûrement raison. M. Bastien est probablement le meilleur arbitre français. En tout cas c'est l'explication que j'ai eue du quatrième arbitre."

Abdoulaye Kanté a confirmé la même version dans le vestiaire : "Le coach nous a expliqué que l'arbitre lui a expliqué qu'en première période il y avait une petite faute dans la surface. Et que dans le règlement, quand tu as une petite faute dans la surface, on fait balle à terre."

Qu'est-ce que la règle de la balle à terre ?

La règle invoquée par M. Bastien existe bel et bien dans le règlement de la FIFA. Elle s'applique dans des situations très spécifiques : lorsque le jeu doit être arrêté pour une raison autre qu'une faute franche, notamment lorsque le contact est jugé involontaire ou insuffisamment intentionnel pour justifier une sanction. Dans ce cas, l'arbitre peut ordonner une balle à terre, qui revient à l'équipe qui était en possession ou à l'équipe qui subissait la faute selon les circonstances.

Son application dans ce contexte précis reste rare et contestable dans sa forme : siffler d'abord coup franc, puis revenir sur cette décision après intervention VAR pour ordonner une balle à terre rendue à l'équipe qui commettait la faute, c'est une séquence pour le moins inhabituelle. Montanier n'a pas contesté frontalement, préférant la diplomatie. Mais son "finalement on a une petite faute, mais on n'a pas eu le ballon" dit tout ce qu'il y a à dire sur ce qu'il pense réellement de la décision.

L'ASSE repart à Nice vendredi avec ce souvenir. Et avec la conviction que sur les prochaines 90 minutes, les petites fautes devront cette fois basculer dans le bon sens.

Source : conférences de presse d'après-match