Il y a dix mois, l'ASSE débarquait en Ligue 2 avec le statut de favori. Mais force est de constater que l'effectif s'est révélé incapable d'assumer cette charge. Profitant de plusieurs fins de contrat, le club stéphanois s'apprête désormais à opérer un large ménage.

Au soir de la défaite contre Nice (4-1) en play-offs d'accession en Ligue 1, le président de l'ASSE Ivan Gazidis a lui-même annoncé de profonds changements dans les semaines à venir.

Au-delà du fonctionnement interne, c'est avant tout l'effectif Stéphanois qui va subir un sérieux remaniement. Du moins, des turbulences sont attendus cet été.

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Alors que 42 joueurs composaient le groupe professionnel (réserve comprise) au terme de la saison régulière, les différentes fins de contrat devraient ramener ce chiffre à 34 début juillet.

Un premier dégraissage acté ...

C'est le retour du traditionnel feuilleton estival. Cinq joueurs de l'équipe première arrivent au bout de leur engagement cet été.

Brice Maubleu, qui a permis à l'ASSE de jouer les play-offs contre Nice, voit son contrat se terminer au 30 juin 2026. De son côté, l'avenir semble déjà scellé pour Dennis Appiah, qui envisage déjà la retraite. Et Florian Tardieu, qui a déjà fait ses adieux aux supporters, est annoncé proche du MHSC.

De leur côté, Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro voient leur prêt expirer. L'ASSE conserve toutefois la main sur les dossiers grâce aux options d'achat intégrées à leurs contrats l'hiver dernier.

... et des discussions cruciales dès cet été à l'ASSE

D'autres dossiers devraient alimenter le feuilleton de l'été. Sous contrat jusqu'en 2027, Maxime Bernauer, Julien Le Cardinal et Djylian N'Guessan obligeront les dirigeants de l'ASSE à prendre une décision dès cet été, sous peine de les voir partir gratuitement l'an prochain.

Le véritable défi à moyen terme concerne plutôt l'horizon 2028. D'ici deux ans, pas moins de 13 joueurs de l'équipe première, dont les cadres majeurs de l'effectif, arriveront au bout de leur bail. Parmi eux, plusieurs éléments clés comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Aïmen Mouffek ou Mickaël Nadé, mais aussi Augustine Boakye, Ben Old et Igor Miladinovic.

Les dirigeants stéphanois pourraient ouvrir les discussions dès cet été. D'autant que le surplace de l'ASSE en deuxième division pourrait en refroidir certains. Un dilemme déjà vécu douloureusement en août dernier.

Treize joueurs de l'ASSE seront en fin de contrat l'année prochaine : Nadir El Jamali, Irvin Cardona, Gautier Larsonneur, Zuriko Davitashvili, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Augustine Boakye, Ben Old, Lucas Stassin, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Marten-Chris Paalberg et Paul Eymard.

Des départs à prévoir du côté de la réserve

Toutefois l'équipe première de l'ASSE ne sera pas la seule à subir ce grand nettoyage. Il y a un mois, la direction a déjà signifié à 19 joueurs qu'ils ne seraient pas conservés pour la saison prochaine.

Parmi eux, trois joueurs évoluant sous statut professionnel sont poussés vers la sortie : Jules Mouton, Karim Cissé et Modibo Sissoko. La réserve de l'ASSE ne comptera plus que 8 joueurs sous contrat professionnel la saison prochaine. Un horizon court terme, puisque d'ici 2027, les baux de Jibril Othman, Meivin Agesilas et Issiaka Touré arriveront eux aussi à expiration.

Changer, mais à quel prix ?

Autant de fins de contrat annoncent un remaniement d'effectif important dès cet été. Surtout qu'avec cette saison en dent de scie, les Stéphanois ne sont définitivement pas en phase avec le championnat de Ligue 2.

Toutefois, à vouloir trop de changements, l'ASSE court le risque d'effacer les repères nécessaires à une saison aboutie. "Nous avons effectué beaucoup de changements", constatait Ivan Gazidis vendredi soir. "Peut-être même trop. C'est une question que nous devons nous poser." Le dilemme est lancé.