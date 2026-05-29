Quelques minutes après la défaite de l'ASSE à Nice (4-1) et la fin des espoirs de remontée en Ligue 1, Ivan Gazidis s'est présenté devant les médias. Le président stéphanois n'a pas cherché à contourner les responsabilités. Au contraire. Il a reconnu un échec collectif et promis une profonde remise en question au sein du club.

La désillusion est immense pour l'AS Saint-Étienne. Battus à l'Allianz Riviera lors du barrage retour, les Verts évolueront une saison supplémentaire en Ligue 2. Un scénario difficile à accepter pour un club qui avait construit son effectif et son projet avec l'objectif clair de retrouver l'élite dès cette saison.

Au moment de tirer un premier bilan, Ivan Gazidis a d'abord tenu à saluer la performance niçoise. "Il faut féliciter Nice. Mais ce n'est pas là que nous avons perdu la montée. Nous avons eu 34 opportunités durant la saison et nous n'avons pas su les saisir. Cette montée, nous l'avons laissée échapper bien avant ce barrage."

Gazidis : "C'est une énorme désillusion"

Le dirigeant stéphanois n'a pas tenté de minimiser l'échec. "C'est une énorme désillusion. Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. Moi le premier." Un discours qui tranche avec les analyses à chaud souvent centrées sur un seul match.

Pour Gazidis, la réflexion doit désormais porter sur l'ensemble de la saison et sur les décisions prises depuis un an. "Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. Nous avons les meilleurs supporters de France. Nous avons un club et des supporters qui méritent la première division. Nous ressentons cette responsabilité. Nous savons que nous les avons déçus."

Une remise en question annoncée

Le président stéphanois a également laissé entendre que plusieurs choix allaient être réévalués dans les prochaines semaines. "Franchement, il y a beaucoup de choses que nous devons changer. Nous devons commencer à réfléchir à la manière dont cette saison s'est déroulée." Parmi les sujets évoqués, le vaste renouvellement de l'effectif effectué l'été dernier. "Nous avons effectué beaucoup de changements. Peut-être même trop. C'est une question que nous devons nous poser. Nous avons recruté un staff de premier ordre, nous avons recruté des joueurs et nous pensions sincèrement que cette équipe avait le niveau pour atteindre son objectif."

Gazidis a également rappelé l'impact des nombreuses blessures qui ont perturbé la saison stéphanoise. "Nous avons aussi subi beaucoup de blessures. Mais nous devons comprendre pourquoi cela est arrivé. Il y a beaucoup d'éléments à analyser et nous allons le faire."

"Le travail et l'humilité"

Au-delà du terrain, le président de l'ASSE a insisté sur les valeurs qui doivent guider la reconstruction du club. "Nous devons regarder tout cela avec humilité. L'humilité est la première valeur de ce club. C'est la valeur de Saint-Étienne."

Un message qui résonne particulièrement après une saison où les Verts figuraient parmi les grands favoris à la montée. "Le travail et l'humilité. Nous devons être à l'image de cela. Nous connaissons notre responsabilité."

"Nous devons rendre les gens fiers" explique Gazidis

Le dirigeant sud-africain a terminé son intervention en adressant un message aux supporters stéphanois. "Nous devons rendre les gens fiers. Parce que Saint-Étienne représente énormément pour eux. L'ASSE représente énormément pour eux."

Avant de conclure par une promesse simple mais forte : "Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux."