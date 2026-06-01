L’ASSE vient de refermer une saison 2025-2026 plus que décevante. Longtemps en course pour une montée directe, les Verts ont finalement échoué aux portes de la Ligue 1 après leur défaite face à Nice en barrage. Dans un exercice marqué par de nombreux changements, certaines individualités ont répondu aux attentes, tandis que d’autres ont traversé la saison dans l’ombre. Retour sur les tops et les flops de cet exercice qui laissera forcément des regrets dans le Forez.

Cette saison 2025-2026 aura confirmé plusieurs certitudes au sein de l'effectif stéphanois tout en mettant en lumière certaines erreurs de recrutement. L'échec dans la course à la montée impose désormais une réflexion profonde à tous les niveaux du club. Entre les joueurs qui ont confirmé leur importance et ceux qui n'ont pas répondu aux attentes, l'été s'annonce déterminant pour construire une équipe capable de retrouver enfin la Ligue 1.

Les tops de la saison de l'ASSE

Kevin Pedro, la révélation inattendue

Peu nombreux étaient ceux qui imaginaient Kevin Pedro occuper une place aussi importante dans l'effectif stéphanois cette saison. Lancé dans le grand bain à plusieurs reprises, le jeune défenseur formé au club a répondu présent avec une maturité remarquable.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sa progression a été constante au fil des mois. Solide défensivement, capable d'enchaîner les rencontres avec flegme et maîtrise, il s'est imposé comme l'une des satisfactions majeures de la saison. Dans une équipe parfois en difficulté, Pedro a incarné l'une des réussites du centre de formation stéphanois. Il devrait faire partie des éléments qui vont constituer les fondations de l'ASSE dans sa version 2026/27.

Zuriko Davitashvili, le leader offensif

Lorsque l'ASSE a eu besoin d'un joueur capable de faire basculer un match, Zuriko Davitashvili a souvent répondu présent. Le Géorgien a terminé la saison avec des statistiques solides (33 matchs joués, 16 buts, 5 passes décisives) et une influence constante sur le jeu offensif stéphanois.

Percussions, coups de pied arrêtés, buts importants : il a souvent été l'homme capable de créer le danger lorsque l'équipe manquait d'inspiration. Son penalty transformé lors du barrage retour à Nice résume parfaitement son état d'esprit. Même dans les moments les plus compliqués, il a assumé ses responsabilités.

Augustine Boakye, une montée en puissance prometteuse

Augustine Boakye a terminé la saison comme l'un des joueurs les plus influents du groupe de Philippe Montanier. Sa qualité technique, sa capacité à casser des lignes et son intelligence dans les petits espaces ont régulièrement apporté des solutions aux Verts. Son bilan statistique demeure intéressant (36 matchs joués, 6 buts, 9 passes décisives) et son importance dans l'animation offensive n'a cessé de grandir au fil des mois.

À 25 ans, le Ghanéen a démontré qu'il pouvait devenir l'un des cadres du projet stéphanois.

Julien Le Cardinal, le patron de la défense

Arrivé durant le mercato hivernal, Julien Le Cardinal a rapidement changé le visage de la défense stéphanoise. Son expérience, son leadership et sa sérénité ont permis à l'ASSE de retrouver une assise défensive plus cohérente dans la deuxième partie de saison. Rarement pris en défaut, il s'est imposé comme le défenseur le plus fiable de l'effectif. Son absence à la pause du barrage retour face à Nice a d'ailleurs mis en lumière toute son importance. En quelques mois seulement, il est devenu une référence dans le vestiaire stéphanois.

Les flops de la saison de l'ASSE

Ebenezer Annan, des débuts compliqués

Recruté pour renforcer le couloir gauche, Ebenezer Annan n'a jamais réellement réussi à s'imposer. Souvent en difficulté défensivement, irrégulier dans ses prestations, l'international ghanéen n'a jamais trouvé la continuité nécessaire pour devenir un titulaire indiscutable. Malgré quelques matchs intéressants, son rendement est resté bien en dessous des attentes placées en lui lors de son arrivée. Un flop sportif et financier pour un joueur qui devait faire oublier la période de vache maigre au poste de latéral gauche. Raté.

João Ferreira, une adaptation à l'ASSE qui n'a jamais eu lieu

L'investissement consenti par l'ASSE pour recruter João Ferreira n'a jamais été rentabilisé sur le terrain. Le latéral portugais a alterné les prestations décevantes et les blessures après avoir pourtant laissé entrevoir de belles dispositions à ses débuts. Dépassé dans plusieurs rencontres importantes, il a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie. Son manque d'impact offensif et ses difficultés défensives ont fini par limiter considérablement son temps de jeu. On ne reviendra pas sur l'épisode de sa blessure suite à un coup de poing rageux contre un mur alors qu'il venait de se faire exclure. Le Portugais aura passé un tiers du championnat à l'infirmerie...

Igor Miladinovic, l'énigme de la saison

Présenté comme un espoir du recrutement stéphanois, Igor Miladinovic n'a jamais réussi à trouver sa place dans l'effectif professionnel. Arrivé avec une réputation prometteuse et un profil apprécié par la cellule de recrutement, le milieu offensif serbe est resté extrêmement discret tout au long de l'exercice.

Il n'a pratiquement jamais pesé sur le parcours des Verts. Son temps de jeu limité ne lui a pas permis d'exprimer ses qualités, mais l'ASSE attendait malgré tout davantage d'un joueur recruté dans une logique d'investissement sur l'avenir. À l'heure du bilan, il incarne les limites du recrutement stéphanois.

Chico Lamba, une saison presque blanche

L'une des recrues les plus coûteuses du mercato estival n'a quasiment jamais eu l'occasion de démontrer son potentiel. Freiné par les blessures durant une grande partie de la saison, Chico Lamba n'a pas pu enchaîner les rencontres ni s'installer dans la rotation stéphanoise. Son exercice se résume finalement à une succession de frustrations. Difficile de juger pleinement son niveau, mais le constat reste le même : l'ASSE n'a jamais réellement pu compter sur lui.

Aïmen Moueffek, une nouvelle saison frustrante

L'histoire entre Aïmen Moueffek et l'ASSE ressemble de plus en plus à une succession d'occasions manquées. Toujours capable de séquences intéressantes balle au pied, le milieu de terrain n'a jamais réussi à retrouver la régularité attendue. Entre blessures, passages à vide et concurrence accrue, il n'a pas pesé autant qu'espéré dans la course à la montée. Son potentiel reste évident, mais son influence réelle sur la saison demeure insuffisante.

Djylian N'Guessan, un exercice à oublier avant un départ de l'ASSE ?

Considéré comme l'un des grands espoirs du centre de formation, Djylian N'Guessan n'a jamais réussi à s'imposer dans la rotation professionnelle. Ses apparitions sont restées limitées et il n'a pas su profiter des opportunités qui lui ont été offertes. À son âge, rien n'est évidemment définitif, mais cette saison devait marquer un premier tournant dans sa progression. Elle laisse finalement davantage de questions que de certitudes. Le reverra-t-on en Vert la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr.