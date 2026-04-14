42 %. C'est la probabilité que l'ASSE soit championne de Ligue 2 après la J30. Jamais aussi haute de la saison. La défaite de Troyes à Rodez lundi soir a tout relancé. Les Verts sont à portée du titre. Les simulations parlent. On décrypte.

Un point. Un seul petit point sépare Saint-Étienne de Troyes ce mardi matin. Les Verts comptent 57 points, l'ESTAC 58. Et les simulations recalculées à 4h31 ce mardi 14 avril envoient un message clair aux supporters stéphanois : cette course au titre est plus que jamais ouverte.

L'ASSE peut être championne de Ligue 2

C'est la première fois cette saison que les probabilités de titre pour les Verts atteignent ce niveau. 42 % de chances d'être champion. Et surtout, la barre est accessible : le titre est possible à partir de 59 points. Saint-Étienne en est à 57. Une victoire et un nul suffisent à ouvrir la fenêtre du sacre. Deux victoires et les Verts sont quasi certains de soulever le trophée.

Le scénario le plus probable voit le champion couronné autour de 67 points. Saint-Étienne a largement les moyens d'y parvenir avec 5 journées restantes et 15 points encore en jeu. Montanier le sait. Le groupe aussi.

La montée directe, quasi certaine ?

Au-delà du titre, les chiffres rassurent. Saint-Étienne a 83 % de chances de finir dans le Top 2 — soit une montée directe en Ligue 1. Cette probabilité monte à 98 % pour le Top 3 et est quasi certaine pour le Top 4 et 5. Autrement dit : la montée en Ligue 1 est actée dans l'immense majorité des scénarios. La vraie question est de savoir si les Verts montent en tant que champions ou dauphins.

Le calendrier, une opportunité en or

Cinq matchs restants. Et parmi eux, un rendez-vous capital : Troyes à domicile au Chaudron. Une confrontation directe entre les deux prétendants au titre, dans l'antre la plus chaude de Ligue 2. Si l'ASSE s'impose ce jour-là, elle prend les commandes et met une pression maximale sur l'ESTAC pour la fin de saison.

Le reste du programme est jouable. Bastia en déplacement, Rodez en extérieur, Amiens à domicile. Trois matchs où les Verts partent favoris sur le papier. Le seul vrai piège, c'est Rodez — qui vient précisément de faire tomber Troyes lundi soir.

Ligue 2 : Troyes fragilisé, Le Mans trop loin ?

L'ESTAC reste favori avec 53 % de chances de titre. Mais la défaite à Rodez a fait mal. Psychologiquement, sportivement, statistiquement. Un club qui semblait en contrôle se retrouve sous pression, avec le Chaudron qui l'attend et une ASSE qui n'a jamais lâché.

Le Mans, lui, est mathématiquement dans la course (5 % de chances de titre) mais l'écart est trop important. La probabilité de montée directe pour les Manceaux est de 27 %. Sauf effondrement des deux clubs devant, ils joueront très probablement les play-offs.

Le message de ces simulations

L'ASSE n'a pas son destin entre les mains de façon simple. Troyes reste légèrement devant. Mais une victoire de plus, combinée à un faux pas troyen, et les Verts prennent la tête. Et le Chaudron — plein, brûlant, électrique lors de la réception de Troyes — pourrait bien être le théâtre du moment décisif de cette saison.

Supporters des Verts, les probabilités donnent une chance réelle. Le terrain donnera le verdict final.

Source : Simulations probabilistes Ligue 2 — calculs du 14 avril 2026

Ligue 2 : ESTAC, ASSE, Le Mans… Les probabilités pour la montée