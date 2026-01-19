L’ASSE est sur le point de sécuriser la signature d'un jeune milieu de terrain camerounais très suivi en Europe. Un pari post-formation assumé par la cellule de recrutement stéphanoise.

L’AS Saint-Étienne continue de travailler dans l’ombre pour préparer ses prochaines saisons. Si le club se concentre sur ses objectifs immédiats, la direction sportive anticipe déjà l’avenir avec des profils jeunes et prometteurs. Dans cette optique, l’ASSE est en passe de boucler l’arrivée de David Mimbang, un milieu de terrain camerounais né en 2008 et considéré comme l’un des talents les plus suivis de sa génération.

Courtisé par plusieurs clubs européens, dont Strasbourg, le joueur pourrait finalement poursuivre sa progression dans le Forez selon les informations de TransferRadar. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Un choix stratégique qui confirme la volonté des Verts d’investir sur des joueurs à fort potentiel, capables de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme.

David Mimbang, un profil suivi en Europe

David Mimbang évolue actuellement au sein du club des Brasseries du Cameroun, une structure reconnue pour la qualité de sa formation. Ce club a notamment vu éclore Carlos Baleba, aujourd’hui en Premier League et considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Un détail loin d’être anodin pour les recruteurs européens, qui observent de près les jeunes talents issus de cette académie. International camerounais U20, Mimbang s’est rapidement imposé comme un joueur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. Sa qualité technique, son volume de jeu et sa maturité précoce ont attiré l’attention de plusieurs écuries européennes.

Malgré cette concurrence, l’ASSE semble avoir pris une longueur d’avance sur ce dossier. Le projet proposé au joueur et à son entourage aurait fait la différence, avec une trajectoire sportive claire et progressive. Une approche qui correspond à la nouvelle politique de recrutement stéphanoise, davantage tournée vers l’anticipation et la valorisation de jeunes talents.

Professional players born in (2004) and above (315) 📋 Player's name: David Mimbang

🇨🇲Nationality : Cameroon

🎈 date of birth : 15/08/2008 (17)

📏 height : 1،75

🥾Favorite foot : Right

⚽️ Player position: CM

🏟️ The club : EFBC 🇨🇲

💰 market value :

📹 Player footage :

Une recrue post-formation pour l’ASSE

David Mimbang fêtera ses 18 ans le 15 août prochain. Une donnée réglementaire importante, puisqu’il ne pourra pas signer officiellement son contrat avec l’ASSE avant cette date. Son arrivée est donc envisagée dans une logique de projection, pour la saison 2026-2027. Le jeune milieu de terrain intégrera d’abord le groupe réserve afin de s’adapter au football français et européen, tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland. Un schéma désormais bien connu à Saint-Étienne, où la patience reste un mot-clé dans le développement des jeunes joueurs.

Ce recrutement s’apparente clairement à un pari post-formation, dans la lignée de dossiers comme Lassana Traoré ou Strahinja Stojkovic. La cellule de recrutement des Verts continue ainsi de miser sur des profils à fort potentiel, capables de franchir des paliers avec le temps. Si le pari comporte forcément une part de risque, il peut aussi s’avérer très rentable sportivement et économiquement. L’ASSE confirme en tout cas sa volonté de se positionner en amont sur des talents prometteurs, avant qu’ils n’explosent sur la scène européenne.