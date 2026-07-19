Pour sa prise de parole dans le cadre de son entretien sur la chaîne YouTube du club, Ian Cathro a partagé sa vision à long terme pour l'AS Saint-Étienne. Conscient de poser les bases d'une ère nouvelle, le technicien écossais prône une rupture franche avec le passé. Il évoque également la modernisation des infrastructures.

Pour le nouveau coach stéphanois, le succès futur passera par un changement profond de mentalité. Ian Cathro parle d'une restructuration globale de l'environnement de travail, avec l'arrivée de son staff, qui semble bien s'intégrer.

« Une approche complètement nouvelle » pour balayer les fantômes du passé

Ian Cathro n'a pas caché qu'un travail psychologique important a dû être mené dès son arrivée. Il souhaite définitivement tourner la page :

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« Je serai toujours honnête. Je pense que tout le monde a ressenti de la douleur la saison dernière. On peut parler de douleur, de haine. On sentait la déception. Ça ne disparaît pas comme ça. Il y a donc un processus de nettoyage, de reset et d'une approche complètement nouvelle afin d'arriver frais dans les têtes. Ça a aussi été une partie du travail ces dernières semaines. »

Pour ce faire, Ian Cathro veut imposer une identité unique à sa formation, portée par une exigence de chaque instant :

« Je pense que la saison dernière est derrière nous. Le chapitre est refermé. Tout le monde sait que la façon dont nous travaillons, la façon dont nous serons et la façon dont nous compterons sera différente. Ce sera une équipe différente, avec une approche différente, et nous travaillerons jour après jour pour assurer un résultat différent. »

Bâtir le prochain chapitre, des terrains jusqu'aux infrastructures, les mots de Cathro

Au-delà de l'aspect purement mental, la vision de Cathro s'accompagne d'une profonde modernisation des outils de travail à l'Étrat. Les chantiers en cours au centre d'entraînement sont, selon lui, le symbole matériel de cette nouvelle ambition commune :

« Il y a aussi, comme vous pouvez l'entendre, des travaux de construction pour préparer à écrire un nouveau chapitre pour l'équipe. Et c'est ma motivation quotidienne, de faire tout ce que je peux pour aider tout le monde à écrire le prochain chapitre de ce club. »

Pour mener à bien cette mission, Ian Cathro se félicite de la parfaite alchimie et de la connexion établie avec l'ensemble des strates du club. Du secteur médical au département de performance. Une unité sacrée indispensable pour faire grandir l'ASSE.

"Plusieurs adjoints sont arrivés avec moi. Il y a Bryant, Elia et David. On est arrivé avec l'envie de créer des liens avec le staff en place. [...] Je pense que nous sommes bien intégrés,je ressens l'énergie et la détermination de tout le monde pour travailler, pour améliorer et pour prendre part à ce que nous voulons construire."