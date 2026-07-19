Vainqueur de l'ASSE (1-0) vendredi en match de préparation, le Servette FC a livré une prestation convaincante à une semaine de la reprise de son championnat. Au coup de sifflet final, Steve Rouiller a salué la qualité de l'opposition stéphanoise avant de souligner la progression de son équipe au fil de la rencontre.

Après la victoire du Servette face à l'ASSE (1-0), Steve Rouiller a dressé un bilan positif de cette dernière répétition avant le début du championnat suisse. Le défenseur genevois a d'abord tenu à souligner la valeur de l'adversaire rencontré. "Cétait intéressant de finir sur une bonne note. C'est une équipe sérieuse." Un constat qui rejoint celui de Ian Cathro, lequel souhaitait justement confronter ses joueurs à un adversaire déjà proche de son meilleur niveau.

Le Servette satisfait de sa montée en puissance

Si la première période est restée relativement équilibrée, le Servette estime avoir pris progressivement l'ascendant. "On a su monter en puissance durant la rencontre. On a trouvé un peu plus de sérénité avec le ballon. Surtout en deuxième mi-temps, on a pu être beaucoup plus dangereux avec beaucoup plus de mouvement avec la balle." Des propos qui correspondent au scénario observé sur la pelouse, où les Stéphanois ont davantage subi après la pause.

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Rouiller a également insisté sur la capacité de son équipe à s'adapter. "Le point positif du jour, c'est qu'on a su s'adapter et hausser notre niveau." Les Genevois auraient d'ailleurs pu alourdir le score sans plusieurs occasions mal négociées dans le dernier geste.

Une préparation déjà tournée vers la reprise

À une semaine du premier rendez-vous de championnat contre le FC Bâle, le défenseur suisse s'est montré confiant sur l'état de forme de son groupe. "Physiquement, on est bien. Il reste une semaine pour bien préparer le match de Bâle qui sera important pour bien démarrer la saison."

Steve Rouiller a aussi mis en avant l'importante charge de travail imposée par le staff durant la préparation estivale. "Je pense qu'on a fait une préparation qui est encore plus intéressante avec beaucoup de charges. Je pense que l'équipe est prête." Un écart de préparation qui s'est ressenti face à une ASSE encore en plein travail physique, alors que le Servette abordera la compétition officielle dès le week-end prochain. Les Verts, eux, poursuivront leur montée en puissance mercredi avec un déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers.