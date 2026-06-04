Larry Tanenbaum a choisi de s'adresser directement aux supporters de l'ASSE. Dans une lettre ouverte, le propriétaire du club a réaffirmé sa confiance dans le projet porté par Kilmer Sports Ventures malgré deux saisons marquées par des échecs sportifs. Un discours cohérent sur le fond, mais qui intervient dans un contexte particulièrement délicat.

Depuis la prise de contrôle de l'AS Saint-Étienne par Kilmer Sports Ventures, la direction n'a jamais caché sa volonté de construire sur le long terme. C'est précisément le message qu'a souhaité faire passer Larry Tanenbaum dans sa récente prise de parole.

Le propriétaire canadien rappelle que les réussites obtenues avec les Toronto Raptors ou Toronto FC ne se sont pas bâties en quelques mois. Selon lui, l'ASSE est engagée dans un vaste chantier de transformation qui nécessite du temps avant de produire ses effets.

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Un discours qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie affichée depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants.

ASSE : un constat difficilement contestable

Sur plusieurs points, le raisonnement de Larry Tanenbaum apparaît difficile à remettre en cause.

L'ASSE sortait de plusieurs années d'instabilité. La gouvernance, les infrastructures et l'organisation interne nécessitaient une profonde modernisation. Depuis son arrivée, Kilmer Sports Ventures affirme vouloir restructurer durablement le club plutôt que rechercher des solutions immédiates. Autre élément notable : le dirigeant n'a pas cherché à multiplier les promesses. Aucun engagement de remontée rapide en Ligue 1. Aucun effet d'annonce spectaculaire.

Le ton adopté reste mesuré et responsable. Surtout, Tanenbaum réaffirme que les deux échecs sportifs récents ne remettent aucunement en cause sa volonté de poursuivre le développement du club. Une position qui peut rassurer sur la stabilité financière et institutionnelle du projet.

Pourquoi cette lettre risque de diviser les supporters

La patience demandée par Larry Tanenbaum intervient après deux immenses désillusions sportives. D'abord la relégation en Ligue 2. Ensuite l'incapacité à retrouver immédiatement l'élite malgré des moyens importants à l'échelle du championnat.

Dans ce contexte, le discours sur la construction à long terme peut être interprété comme une justification des résultats plutôt qu'une explication.

Car pour une grande partie des supporters, le terrain reste le juge de paix. Les investissements réalisés depuis le rachat devaient permettre à l'ASSE de retrouver rapidement une dynamique sportive positive.

Or le constat est brutal : deux saisons, deux objectifs majeurs manqués.

Une autocritique absente du message

C'est sans doute le point qui suscite le plus d'interrogations.

La plupart des observateurs ne remettent pas en cause l'ambition du projet. En revanche, beaucoup attendent des explications sur les raisons des échecs sportifs.

Pourquoi les investissements consentis n'ont-ils pas produit les résultats espérés ? Quelles erreurs ont été identifiées ? Des changements importants sont-ils envisagés ?

Sur ces questions, la lettre reste particulièrement prudente.

Aucune remise en cause explicite de certaines orientations sportives, du recrutement ou de la gouvernance n'apparaît dans le message. À ce stade, rien ne laisse penser que des décisions fortes concerneront les principaux décideurs du club.

Le seul poste semblant réellement exposé reste celui de Philippe Montanier. En effet, près d'une semaine après le dernier match de la saison, la communication autour du futur entraîneur demeure particulièrement floue.

Le crédit du projet Kilmer à l'ASSE commence à s'éroder

Cette prise de parole ressemble finalement à une nouvelle demande de confiance adressée aux supporters.

Le problème est que la confiance se construit aussi grâce à des résultats visibles.

Dans sa lettre, Larry Tanenbaum reconnaît d'ailleurs implicitement une critique souvent adressée à la nouvelle direction lorsqu'il écrit : « Nous devons aussi, sans doute, mieux expliquer notre vision et le travail en cours. »

Cette phrase résume à elle seule l'un des reproches récurrents formulés depuis le rachat : le manque de communication.

Le projet de Kilmer Sports Ventures conserve encore de nombreux soutiens. Mais après deux saisons sans atteindre les objectifs fixés, une partie du public attend désormais davantage que des intentions.

La lettre de Larry Tanenbaum est cohérente avec la stratégie affichée depuis le premier jour. Elle rassurera probablement ceux qui analysent l'ASSE sous l'angle économique et structurel.

Pour les supporters, en revanche, les garanties les plus convaincantes restent celles qui apparaissent au classement. Et aujourd'hui, ce sont précisément elles qui manquent encore.