La deuxième saison de Kilmer à la tête de l'ASSE s'achève sur un nouvel échec. Incapables de décrocher une accession en Ligue 1 malgré des moyens pharaoniques à l'échelle de la deuxième division, les Verts ont déçu. Cette non montée va avoir des conséquences sur le mercato. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient s'en aller.

Si la défaite à Nice (4-1) vendredi dernier a mis fin à certaines pistes dans le sens des arrivées, elle va aussi se ressentir sur l'effectif en place. Au centre de toutes les discussions l'été dernier, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili avaient fini par rester en Vert. Pas par choix, mais parce que leur direction s'était fixée l'objectif absolu de conserver ses deux meilleurs éléments. Et n'a jamais cédé, même face aux propositions du Paris FC pour l'attaquant belge.

L'ASSE plus souple cet été ?

La donne ne sera cependant pas similaire cette fois-ci. Le club sait qu'il ne pourra pas retenir éternellement ses deux offensifs. En interne, certains sont même partisans d'une vente afin d'éviter au groupe une préparation estivale marquée par une incertitude nocive autour du cas des deux joueurs.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Zuriko Davitashvili a joué le jeu tout au long de la saison et pourrait donc être récompensé par un joli transfert dans les prochaines semaines. Élu meilleur joueur de Ligue 2, sa cote n'a pas baissé et devrait lui permettre d'espérer des offres de clubs relativement huppés. Cela ne veut toutefois pas dire que le Géorgien quittera à coup sûr l'ASSE. Racheter les deux années de contrat de l'ailier aux 14 réalisations cette saison a un prix et Kilmer réclamera une somme qui ne permettra pas à n'importe quelle écurie de se positionner.

En ce qui concerne Lucas Stassin, sa saison a été plus contrastée avec un important passage à vide d'octobre à janvier. L'ASSE ne pourra donc pas en tirer le montant qu'elle en désirait il y a un an. Une vente rapporterait toutefois un billet intéressant qui pourrait être réinvesti. Plusieurs pistes onéreuses circulaient d'ailleurs déjà au poste de numéro 9 ces dernières semaines, que les Verts soient en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Stassin et Davitashvili en Turquie ?

Vous l'aurez donc compris, si les deux joueurs n'ont pas encore l'assurance de quitter le Forez cet été, la porte est davantage ouverte qu'elle ne l'était il y a un an. Mais pour quelles destinations ? Il semble que la Turquie soit sur le dossier. Le site Sabah nous apprend que Zuriko Davitashvili serait dans le viseur du Besiktas. Le club turc serait également sur les rangs pour Lucas Stassin, à en croire cette fois le site FotoMaç. Le directeur sportif Önder Özen aurait pris des renseignements auprès de Hasan Çetinkaya, vice-président du KVC Westerlo, ancien club de l'attaquant belge.

Il est cependant important de préciser que la presse turque peut s'avérer peu fiable et est adepte de l'emballement rapide. La formule de prêt avec option d'achat évoquée par FotoMaç pour Lucas Stassin paraît peu envisageable. Il est en revanche tout à fait probable que les deux offensifs stéphanois soient bien scrutés par Besiktas. Zuriko Davitashvili avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'approches concrètes du club turc dans le passé. Pour autant, lui comme son coéquipier disposent d'autres touches dans les cinq grands championnats européens et ne privilégieront peut-être pas la Turquie.