Tout au long de cette exercice2025-2026, les ultras de l'ASSE ont une nouvelle fois répondus présents. Dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube, les Green Angels retracent leur dernière saison !

Que ce soit dans les kops, ou dans les autres tribunes du stade, les supporters de l'ASSE ont répondu présents avec plus de 20 000 abonnés. En prenant en compte les huis-clos partiels, l'affluence moyenne de Geoffroy-Guichard s'élevait même à 31 446 supporters. Un record. Du mois d'août jusqu'à la fin du mois de mai, le Chaudron a très bien porté son nom. Même à l'extérieur, aux quatre coins de la France, les supporters stéphanois, ont rempli chacun des parcages où ils y'étaient autorisés. Pour animer l'ensemble des tribunes, l'AS Saint-Etienne pouvait notamment compter sur les Magic Fans et les Green Angels.

Les Green Angels, toujours au soutien de l'ASSE

Crées en 1992, les Green Angels ont fêté leurs 34 ans d'existence cette saison. Ces fidèles supporters sont toujours autant passionnés par l'ASSE. Très régulièrement dans la saison, de multiples animations sont proposées. Des chants bien sûr, mais aussi des spectacles pyrotechniques et d'incroyables tifos. Mais, les Green Angels sont également biens présents en dehors du stade. En effet, ces derniers mènent de nombreuses actions de solidarité. Parmi elles, ils sont notamment dernièrement venus en aide aux personnes démunies, et ont aussi menait une collecte solidaire pour Noël.

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Cette saison encore, des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Saint-Etienne, suite à la menace de dissolution qui n'a pas abouti pour la deuxième année consécutive. Une preuve encore que le Peuple Vert est attaché à ses groupes de supporters qui font l'identité du Chaudron et soutiennent l'ASSE.

Une vidéo retraçant leur saison !

Sur leur chaîne YouTube, les pensionnaires du Kop Sud ont publié une vidéo montrant leur soutien pour l'ASSE. Dans cette dernière, on peut y voir une très grande partie de leurs animations à domicile, mais également à l'extérieur. Des tifos toujours aussi sublimes et souvent récompensés par des médias mondiaux, s'intéressant aux différents groupes ultras !