Quelques jours après l'officialisation d'Ian Cathro sur le banc de l'AS Saint-Étienne, Peuple-Vert a interrogé Alexandre Carvalho, journaliste spécialiste du football portugais. Personnalité affirmée, philosophie offensive, capacité d'adaptation : le portrait dressé du technicien écossais éclaire sur ce qui attend les amoureux de l'ASSE. Avec, malgré tout, une interrogation de taille : sa capacité à gérer la pression propre au Chaudron.

L'arrivée d'Ian Cathro continue de susciter de nombreuses questions dans le Forez. Peu connu du grand public français, l'ancien entraîneur d'Estoril intrigue autant qu'il divise. Pour mieux comprendre le personnage, Peuple-Vert a sollicité Alexandre Carvalho, observateur averti du football portugais. Et le premier trait de caractère qui ressort est celui d'un homme qui ne pratique pas la langue de bois.

"Il dit ce qu'il pense"

Pour Alexandre Carvalho, Ian Cathro possède une forte personnalité qui s'est déjà manifestée à plusieurs reprises au Portugal. "La première anecdote qui me vient à l'esprit, c'est lors d'un match contre le FC Porto. Il s'était chauffé avec un membre du staff adverse et, lorsqu'il est arrivé en conférence de presse, il était encore fou de rage en décrivant la scène."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le journaliste évoque également une autre sortie remarquée face au Sporting Portugal. "Après une rencontre contre le Sporting, il avait reconnu qu'il n'avait pas été bon. Mais il avait ajouté que l'arbitre ne l'avait pas été non plus. Il dit ce qu'il pense." Une franchise qui pourrait rapidement séduire une partie du public stéphanois, traditionnellement attaché aux personnalités authentiques.

Le Chaudron : le grand point d'interrogation

Mais cette force de caractère pourrait aussi devenir un défi dans un environnement exigeant et soumis à la pression comme c'est le cas à Saint-Étienne.

"Pour moi, c'est le gros point d'interrogation", reconnaît Alexandre Carvalho. "Lorsqu'il entraînait Hearts en Écosse, il avait eu du mal à gérer la pression médiatique. Après, il avait dix ans de moins qu'aujourd'hui. Il a acquis de l'expérience depuis."

L'écart entre Estoril et Saint-Étienne apparaît considérable. "Évidemment, passer d'Estoril, où il y a peu de pression dans une petite ville tranquille près de Lisbonne, au Chaudron et à sa pression populaire, ce n'est pas la même chose." Dans un club où l'objectif affiché sera la montée immédiate en Ligue 1, chaque résultat sera scruté avec attention.

Cathro : un entraîneur fidèle à ses idées... mais pragmatique

Sur le plan tactique, Cathro ne correspond pas totalement à l'image du technicien dogmatique. "Il utilise un système hybride entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Comme beaucoup d'équipes modernes, il distingue surtout les phases avec ballon et sans ballon."

Le journaliste portugais insiste sur sa faculté d'adaptation. "Il s'adapte à ses adversaires même s'il a une approche proactive. Il veut que son équipe ait le ballon. Après, il y a vouloir et pouvoir."

Face aux cadors portugais, Cathro savait ajuster son plan de jeu. "Quand il affrontait Porto, Benfica ou Braga, il fallait forcément s'adapter. Il aimait trouver des arguments pour contrer ces équipes-là."

Pour Alexandre Carvalho, c'est même l'une des grandes qualités du nouvel entraîneur stéphanois. "Il possède une identité de jeu très forte, mais il sait aussi s'adapter. Il ne renie pas ses principes, tout en modifiant parfois sa façon de presser ou de défendre."

Pourquoi Estoril encaissait autant de buts avec Cathro...

Le bilan défensif d'Estoril suscite néanmoins quelques interrogations. Le club portugais a régulièrement été mis en difficulté cette saison. L'explication serait davantage liée à l'identité de jeu qu'à une défaillance tactique.

"Peu importe l'adversaire, il presse fort avec un bloc défensif haut. Cela laissait parfois d'énormes espaces dans le dos." Un risque assumé. "Contre les grosses équipes, qui possèdent beaucoup de qualités techniques, elles peuvent te faire souffrir."

Alexandre Carvalho tient toutefois à relativiser ce constat en le replaçant dans son contexte. "Il aime le football offensif et il a réalisé quelque chose de fort avec l'un des plus petits budgets du Portugal."

Un style plus adapté à l'ASSE ?

Le journaliste estime même que le contexte stéphanois pourrait favoriser l'expression des idées de Cathro. "Avec Saint-Étienne, qui aura probablement l'un des plus gros budgets de Ligue 2 et une équipe construite pour jouer la montée, il prendra moins de buts."

Et de conclure : "La défense de Saint-Étienne en Ligue 2 sera certainement plus forte que celle d'Estoril en première division portugaise. Ce sera donc moins déséquilibré. Au Portugal, lorsque tu décides de regarder les plus grands dans les yeux, tu t'exposes forcément."

À Saint-Étienne, Ian Cathro arrive avec des convictions fortes, une communication directe et une philosophie tournée vers l'initiative. Reste désormais à savoir si son tempérament et ses idées résisteront à la pression unique du Chaudron. C'est probablement là que se jouera une grande partie de son aventure stéphanoise.