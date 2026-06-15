Du Forez à la Belgique, en passant par la Grèce ou l'Allemagne, plusieurs anciens joueurs, joueuses et dirigeants passés par l'AS Saint-Étienne ont vu leur situation évoluer ces derniers jours. Tour d'horizon des principaux mouvements des ex-Verts.

C'est sans doute le mouvement le plus marquant de la semaine chez les anciens joueurs formés à l'ASSE. Rayan Souici va poursuivre sa carrière à Bourg-en-Bresse. Le défenseur, passé par le centre de formation stéphanois avant de connaître plusieurs expériences loin du Forez, va tenter de se relancer au sein du club de Ligue 3.

Il y retrouvera Lenny Monfort, lui aussi annoncé du côté de Bourg-en-Bresse. Le club aindinois mise donc sur deux profils qui connaissent les exigences du haut niveau et possèdent une solide culture de la formation.

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Dans un autre registre, Benjamin Aulagnier a également trouvé un nouveau point de chute. Après son départ de Chamalières, le milieu de terrain rejoint Valence, pensionnaire de Régional 1. Une nouvelle étape dans un parcours finalement construit loin des projecteurs du haut niveau.

Des fins de contrat en série à l'étranger

La Grèce pourrait devenir un terrain d'opportunités pour plusieurs anciens Verts. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon arrivent en effet au terme de leur engagement avec l'AE Larisa. Les deux joueurs sont désormais libres de s'engager où ils le souhaitent.

Le cas de Batubinsika sera particulièrement suivi. L'international congolais possède encore une cote intéressante sur le marché. Quant à Yvann Maçon, sa polyvalence et son expérience pourraient attirer des formations en quête d'un latéral capable d'évoluer sur plusieurs postes.

Autre départ notable, celui de Stefan Bajic. L'ancien gardien stéphanois quitte Strasbourg pour rejoindre l'Alemannia Aix-la-Chapelle, club historique allemand qui évolue actuellement au troisième niveau national. À 24 ans, il espère enfin bénéficier de la stabilité qui lui a souvent échappé depuis son départ du Forez.

Les anciennes Vertes changent également d'air

Le football féminin n'échappe pas au mercato. Amélie Delabre s'offre un défi européen en s'engageant avec le Club Bruges. L'attaquante française découvrira le championnat belge après plusieurs saisons dans l'Hexagone. De leur côté, Solène Champagnac et Nora Coton-Pélagie quittent respectivement Toulouse et Le Havre. Deux joueuses expérimentées dont la prochaine destination reste encore inconnue. Enfin, Teninsoun Sissoko ne poursuivra pas son aventure au Paris FC. Là encore, les prochaines semaines devraient permettre d'en savoir davantage sur son futur projet sportif.

Dous mouvements à tous les étages pour les anciens Verts

L'actualité des anciens Stéphanois concerne également les dirigeants. Damien Comolli, passé par la cellule de recrutement de l'ASSE au début des années 2000, a été limogé par la Juventus Turin. Un désaveu pour le dirigeant qui a acquis une grosse expérience au fil des années en France, en Angleterre, en Turquie puis en Italie.

À l'inverse, Mathieu Bodmer poursuit son ascension. L'ancien milieu de terrain a été nommé directeur du football du Stade Malherbe de Caen. Malgré la présence du club normand en Ligue 3, Bodmer aura pour mission de structurer un projet capable de retrouver rapidement le niveau supérieur.

Enfin, Kenny Rocha Santos a quitté Rouen tandis que Théo Braillon et Axel Kacou, récemment passés par Feurs, se retrouvent sans club.