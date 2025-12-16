L’ASSE dispute son dernier match de l’année 2025 ce dimanche à Nice, en Coupe de France, avec un effectif fortement diminué. Les Verts devront faire preuve de caractère pour franchir ce 9e tour.

La fin d’année approche. Ce dimanche à 14h45, les Verts se déplacent à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice. L’enjeu est clair. Une place pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et une dernière sortie avant la trêve hivernale.

Le contexte, lui, est loin d’être idéal. Eirik Horneland doit composer avec une infirmerie bien remplie. Le technicien norvégien l’a confirmé jeudi en conférence de presse. Les absences seront nombreuses.

ASSE : une infirmerie toujours bien remplie

La liste est longue. Pour ce déplacement à Nice, l’ASSE sera privée de Joshua Duffus, Aimen Moueffek, Joao Ferreira, Chico Lamba, Lassana Traoré et Ebenezer Annan. Six joueurs indisponibles. Autant de profils qui auraient pu apporter des solutions. L'incertitude existe aussi pour Djylian N’Guessan qui s'est entraîné ce mardi mais revient d'une longue absence.

Dans ce contexte, le groupe stéphanois devra s’appuyer sur ses cadres disponibles. Et sur des jeunes joueurs appelés à prendre des responsabilités (Pedro, El Jamali, Gadegbeku). Un scénario déjà vu cette saison. Mais jamais simple à gérer dans un match à élimination directe.

Un seul retour pour Horneland avant Nice

La bonne nouvelle est mince. Absent lors de la dernière rencontre face à Bastia, Paul Eymard a fait son retour à l’entraînement ce mardi. Il s’agit du seul joueur récupéré par Eirik Horneland avant ce déplacement en terres niçoises.

Un renfort limité. Mais précieux. Dans un groupe amoindri, chaque option compte. Le coach norvégien devra donc ajuster son plan de jeu. Gérer les temps faibles.

Et espérer un sursaut collectif. Ce match à Nice marquera la fin de l’année 2025 pour l’ASSE. Une année dense. Trop souvent frustrante.

Et si ce dernier rendez-vous permettait aux Verts de basculer sur une note positive ? La réponse viendra dimanche après-midi.