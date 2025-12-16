Une semaine après les graves incidents survenus à Dunkerque (ULSL - ASSE), le soutien s’organise autour des supporters stéphanois. Ce dimanche, les Ultras de Strasbourg ont pris position.

Ce dimanche, à l’occasion du match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, les Ultra Boys 90 ont tenu à envoyer un message. En tribune, une banderole claire et directe a été déployée : "Stop aux violences policières – Soutien aux Stéphanois blessés."

Un geste de solidarité puissant, qui fait écho aux événements vécus par les Green Angels le 6 décembre dernier à Dunkerque, en marge du match de l’ASSE au stade Marcel-Tribut.

USLD - ASSE : Une vingtaine de blessés

Dans un communiqué publié le 10 décembre, le groupe de supporters du Kop Sud évoquait des scènes d’une rare violence, à la sortie du stade dunkerquois. Un triste bilan fait froid : fractures, commotions, ulcère à l’œil, plaies ouvertes… Un jeune membre du groupe hospitalisé plusieurs jours après les faits, victime d’une hémorragie interne au rein et d’un pneumothorax, causés par un tir de LBD.

Le groupe dénonçait un usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre, sans justification ni explication, alors que la soirée s’était déroulée dans un climat relativement calme jusqu’à cette intervention.

Les Green Angels reçoivent un soutien de l'Est

Après plusieurs jours, les témoignages de soutien commencent à émerger à travers la France. Celui de Strasbourg est le plus visible. Une manière aussi de mettre la pression sur les autorités, alors qu’aucune réponse officielle n’a encore été apportée par les instances ou la préfecture. La solidarité du milieu Ultra pourrait occasionner d'autres retours dans les semaines à venir.

À Saint-Étienne, les Green Angels ont d'ores et déjà annoncé qu'ils pourraient déposer une plainte pour ne pas laisser cette affaire sans suite.

Source : Ultra Boys 90