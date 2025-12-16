L’analyse des temps de jeu constitue souvent un indicateur plus fiable que les discours pour comprendre l’état réel d’un projet sportif. À Saint-Étienne, après 19 rencontres officielles, les chiffres dessinent une photographie assez précise du travail d’Eirik Horneland : un socle restreint, des équilibres encore instables et une hiérarchie qui progresse par ajustements successifs plutôt que par décisions tranchées.

Un premier constat s’impose : le nombre de joueurs véritablement installés reste faible. Mickaël Nadé demeure le seul élément à avoir disputé l’intégralité des matches. Cette continuité traduit autant la confiance du staff que l’absence d’alternative clairement crédible dans son registre. Autour de lui, Gautier Larsonneur et Florian Tardieu affichent une régularité comparable, avec un volume de jeu qui les place au cœur du dispositif. Mahmoud Jaber s’inscrit désormais dans cette catégorie, son temps de jeu progressant de manière constante, signe d’un rôle de plus en plus structurant dans l’équilibre de l’équipe.

Ce noyau resserré constitue la base du projet, mais il reste quantitativement insuffisant pour stabiliser l’ensemble de l’équipe.

Temps de jeu : des couloirs offensifs en phase d’ajustement

Sur le plan offensif, les ailes offrent une lecture plus nuancée. Augustine Boakye (également installé au cœur du jeu par Horneland) et Zuriko Davitashvili apparaissent comme les options les plus utilisées, sans pour autant verrouiller définitivement leur statut. Leur présence régulière traduit une préférence claire du staff, mais les variations de temps de jeu montrent que la hiérarchie demeure ouverte. Il faut dire également que les blessures ne les ont pas épargnées…

Irvin Cardona occupe une position intermédiaire, souvent mobilisé mais rarement installé sur la durée. Quant à Ben Old, sa progression reste mesurée. Son temps de jeu augmente, mais sans changement de statut net, ce qui suggère une utilisation ciblée plutôt qu’un rôle intégré au cœur du projet offensif. C'est d'ailleurs au poste de latéral gauche, en l'absence d'Ebenezer Annan, que le Néo-Zélandais a retrouvé des minutes. Une performance aboutie pour une première au poste !

Les blessures plombent la progression de l'équipe !

C’est probablement l'un des plus gros problèmes des Verts actuellement. Igor Miladinovic voit son volume de jeu progresser et profite de la blessure de Moueffek. Ce dernier reste dans les starting-blocks et semble parti vers une saison rythmée par les pépins physiques. Ferreira, malgré une présence régulière dans le groupe, ne bénéficie plus d’une dynamique ascendante et est également ralenti par les blessures. On pourrait ajouter à cette longue liste Ebenezer Annan, Joshua Duffus, Djylian NGuessan ou encore le blessé de longue date, Chico Lamba.

L'arrivée de spécialistes, venus notamment de Premier League, n'a pas suffi à régler ce problème récurent à l'ASSE...

Stassin : entre bobos et envies d'ailleurs

La situation de Lucas Stassin illustre bien cette phase de transition. Annoncé comme un élément clé lors de sa venue, l’attaquant belge demeure cantonné à un rôle secondaire. Son temps de jeu progresse légèrement, mais reste éloigné de celui des joueurs identifiés comme structurants. Cette utilisation partielle reflète un décalage entre les attentes initiales et la place réellement occupée dans la rotation. Pourtant, on le voit lors de ses entrées en jeu, Stassin n'a pas perdu son style et possède des qualités au-dessus de la moyenne. Pourtant, la tête ne semble plus y être, et les bobos s'enchaînent en éloignant le joueur des pelouses… jusqu'au mercato qui approche. Les 30 minutes jouées ce week-end étaient les premières depuis plusieurs semaines. Il pourrait de nouveau être aperçu du côté de Nice dimanche prochain…

Les jeunes intégrés sans basculement

Les joueurs issus du centre de formation apparaissent de manière régulière, mais sans provoquer de redistribution des cartes. El Jamali, Gadegbeku, Pedro ou Eymard s’inscrivent dans une logique d’intégration progressive, sans remise en cause de l’ordre établi. Leur temps de jeu progresse par touches, mais sans signal fort en termes de hiérarchie. Pour sûr, certains marquent des points. Pedro a effectué une rentrée remarquée ce week-end, comme son compère El Jamali qui a dynamisé l'attaque stéphanoise. Une partie du salut des Verts passerait-il par sa jeunesse… ?

À ce stade de la saison, les temps de jeu indiquent une équipe en construction plus qu’un collectif stabilisé. Certaines lignes directrices se dégagent, mais elles coexistent avec de nombreuses zones grises. L’ASSE avance par corrections successives, sous contrainte des absences et du calendrier, sans avoir encore fixé une structure pleinement identifiable. Les prochaines semaines diront si cette phase d’ajustement débouche sur des choix plus affirmés ou se prolonge dans une rotation maîtrisée mais peu lisible. D'ici-là, le mercato pourrait également apporter son lot de vérité...

Tableau des temps de jeu depuis le début de la saison