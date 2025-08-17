L’ASSE s’est largement imposée 4-0 face à Rodez pour son premier match de championnat à domicile. L’occasion pour les groupes d’ultras stéphanois de faire passer plusieurs messages.

Ce samedi soir, Geoffroy-Guichard retrouvait la Ligue 2 après trois mois de trêve. Opposée à Rodez pour la 2ᵉ journée, l’AS Saint-Étienne cherchait à lancer enfin sa saison, après le nul spectaculaire concédé à Laval (3-3). Mission accomplie, avec une victoire éclatante et un premier succès à domicile.

Le match a démarré sur un rythme soutenu. Rodez, agressif dans les duels, s’est signalé d’entrée avec Mendes, dont la frappe a trouvé le poteau de Larsonneur (17e). Mais les Verts ont vite repris la main. Très remuant pour sa première apparition au Chaudron, Joshua Duffus a d’abord manqué le cadre à plusieurs reprises, avant d’ouvrir le score d’un superbe lob sur Braat (27e). Libérés, les Stéphanois ont ensuite dominé sans parvenir à faire le break avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASSE a accéléré et pris le large. Remplacé par Irvin Cardona, Duffus a laissé la lumière à ses coéquipiers. Jaber a inscrit son premier but sous le maillot vert (47e), avant que Cardona ne fasse trembler les filets d’une frappe croisée (56e). Complètement dépassé, Rodez a subi les vagues stéphanoises. Davitashvili a clos le festival offensif à la 78e minute, récompensant une action collective aboutie.

En défense, les Verts se sont montrés solides, étouffant des Ruthénois trop limités pour inquiéter. Portée par un Chaudron bouillant, l’ASSE s’impose 4-0 et envoie un signal fort : après la frustration inaugurale à Laval, la machine est lancée.

Les ultras de l’ASSE avaient des messages à faire passer

Les Magic Fans ont déployé une banderole suite à la campagne d’abonnements historique de l’ASSE : "+20 000 abonnés, on est derrière vous, pour aller chercher la montée". Le groupe du Kop Nord a aussi apporte son soutien au club de Brescia, avec un message en italien "L'histoire s'écrit avec le club de Brescia". Pour rappel le groupe fondé en 1991 est ami avec les supporters du club lombard qui a fait faillite cet été.

Les Green Angels avaient des messages à faire passer. Tout d’abord aux joueurs avec une banderole simple et équivoque : "Ligue 1 ou rien". De quoi rappeler l’objectif de fin de saison des l’échauffement.

Les pensionnaires de la Sud ont également fait leurs adieux au futur ex-préfet de la Loire : "Fermé au dialogue, Accro aux mesures liberticides, Fossoyeur des groupes stéphanois… A Jamais Mr le Préfet !". Alexandre Rochatte quittera ses fonctions à la fin du mois d’août.

Le club en a également pris pour son grade. Les Green Angels ne semblent pas apprécier les différentes déclinaisons du maillot et du logo de l’ASSE commercialisés notamment pour le Foreztival : "Respecter ses couleurs, ce n’est pas que pour les joueurs. Stop au blason orange et aux multiples maillots par saison."