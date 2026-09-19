Toujours premiers, mais vaincus le weekend dernier, les Stéphanois se déplacent à Metz pour impulser une nouvelle dynamique. Avec Tifenn Leprodhomme, l'espoir est permis.
Une opposition difficile attend l'ASSE ce samedi. Après être venus à bout de Montpellier il y a quelques semaines (3-1), les Stéphanois se frottent de nouveau à un candidat pour la promotion dans l'élite. Le FC Metz n'a jusque-là toujours pas lancé sa saison (2 victoires, 3 nuls, 1 défaite), les Verts devront être vigilants pour ne pas concéder les trois points.
Leprodhomme pour porter chance à l'ASSE
Pour relancer la machine après le coup d'arrêt à Marcel-Picot, l'ASSE doit compter sur le moindre détail. A Metz, Ian Cathro pourrait retrouver l'un de ses portes bonheur en la personne de Tifenn Leprodhomme.
Déjà cette saison, l'homme en noir officiait lors du coup d'envoi de l'exercice 2026 - 2027, à Sochaux. L'opposition s'était soldée par une solide victoire 0-3 contre les Lionceaux. Et, surtout, elle lançait la série de cinq victoires consécutives, stoppée net à Dunkerque (défaite 2-1).
Le bilan 2026 - 2027 de Tifenn Leprodhomme en Ligue 2 :
- 3 rencontres dirigées
- 8 cartons jaunes distribués
- 0 carton rouge distribué
- 0 pénalty attribué
Les arbitres de la J7 de Ligue 2
FC Annecy - Dijon FCO
Thomas VINCENT (Arbitre principal)
Sébastien LEMAIRE (Arbitre assistant)
Laval MFC - FC Sochaux-Montbéliard
Benoît MILLOT (Arbitre principal)
Loris LEPORATI (Arbitre assistant)
Gaëtan KORBAS (Arbitre assistant)
Stade de Reims - Montpellier HSC
Rémi LANDRY (Arbitre principal)
Cédric FAVRE (Arbitre assistant)
Gilles LANG (Arbitre assistant)
Grenoble Foot 38 - Clermont Foot 63
Antoine VALNET (Arbitre principal)
Elodie COPPOLA (Arbitre assistant)
Quentin GUIDOU (Arbitre assistant)
Pau FC - USL Dunkerque
Brendan ROFFET (Arbitre principal)
Grégoire VALLETEAU (Arbitre assistant)
Régis GAILLARD (Arbitre assistant)
Rodez AF - AS Nancy Loraine
Gaël ANGOULA (Arbitre principal)
Julien GARRIGUES (Arbitre assistant)
Romain GALIBERT (Arbitre assistant)
US Boulogne Côte d'Opale - FC Nantes
Karim ABED (Arbitre principal)
Camille SORIANO (Arbitre assistant)
Laurent CONIGLIO (Arbitre assistant)
EA Guingamp - Red Star FC
Eddy ROSIER (Arbitre principal)
Matthieu BONNETIN (Arbitre assistant)
Yann THENARD (Arbitre assistant)
FC Metz - AS Saint-Étienne
Tifenn LEPRODHOMME (Arbitre principal)
Jean-Paul NEVES GOUVEIA (Arbitre assistant)
Gaetan DAMY (Arbitre assistant)