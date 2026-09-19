Toujours premiers, mais vaincus le weekend dernier, les Stéphanois se déplacent à Metz pour impulser une nouvelle dynamique. Avec Tifenn Leprodhomme, l'espoir est permis.

Une opposition difficile attend l'ASSE ce samedi. Après être venus à bout de Montpellier il y a quelques semaines (3-1), les Stéphanois se frottent de nouveau à un candidat pour la promotion dans l'élite. Le FC Metz n'a jusque-là toujours pas lancé sa saison (2 victoires, 3 nuls, 1 défaite), les Verts devront être vigilants pour ne pas concéder les trois points.

Leprodhomme pour porter chance à l'ASSE

Pour relancer la machine après le coup d'arrêt à Marcel-Picot, l'ASSE doit compter sur le moindre détail. A Metz, Ian Cathro pourrait retrouver l'un de ses portes bonheur en la personne de Tifenn Leprodhomme.

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Déjà cette saison, l'homme en noir officiait lors du coup d'envoi de l'exercice 2026 - 2027, à Sochaux. L'opposition s'était soldée par une solide victoire 0-3 contre les Lionceaux. Et, surtout, elle lançait la série de cinq victoires consécutives, stoppée net à Dunkerque (défaite 2-1).

Le bilan 2026 - 2027 de Tifenn Leprodhomme en Ligue 2 :

3 rencontres dirigées

8 cartons jaunes distribués

0 carton rouge distribué

0 pénalty attribué

Les arbitres de la J7 de Ligue 2

FC Annecy - Dijon FCO

Thomas VINCENT (Arbitre principal)

Sébastien LEMAIRE (Arbitre assistant)

Laval MFC - FC Sochaux-Montbéliard

Benoît MILLOT (Arbitre principal)

Loris LEPORATI (Arbitre assistant)

Gaëtan KORBAS (Arbitre assistant)

Stade de Reims - Montpellier HSC

Rémi LANDRY (Arbitre principal)

Cédric FAVRE (Arbitre assistant)

Gilles LANG (Arbitre assistant)

Grenoble Foot 38 - Clermont Foot 63

Antoine VALNET (Arbitre principal)

Elodie COPPOLA (Arbitre assistant)

Quentin GUIDOU (Arbitre assistant)

Pau FC - USL Dunkerque

Brendan ROFFET (Arbitre principal)

Grégoire VALLETEAU (Arbitre assistant)

Régis GAILLARD (Arbitre assistant)

Rodez AF - AS Nancy Loraine

Gaël ANGOULA (Arbitre principal)

Julien GARRIGUES (Arbitre assistant)

Romain GALIBERT (Arbitre assistant)

US Boulogne Côte d'Opale - FC Nantes

Karim ABED (Arbitre principal)

Camille SORIANO (Arbitre assistant)

Laurent CONIGLIO (Arbitre assistant)

EA Guingamp - Red Star FC

Eddy ROSIER (Arbitre principal)

Matthieu BONNETIN (Arbitre assistant)

Yann THENARD (Arbitre assistant)

FC Metz - AS Saint-Étienne

Tifenn LEPRODHOMME (Arbitre principal)

Jean-Paul NEVES GOUVEIA (Arbitre assistant)

Gaetan DAMY (Arbitre assistant)