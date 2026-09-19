Ce samedi, la septième journée de Ligue 2 continue avec trois dernières parties avant la trêve. Alors que l’ASSE se déplace en Moselle dans quelques heures, pour clore ce week-end, le Red Star était à Guingamp pendant que l’USBCO voulait lancer sa saison face au FC Nantes. Résumé et résultats des matchs de 14h.

Lundi soir, Metz a chuté lors d’un match frustrant sur la pelouse du Red Star. Dominateurs, les Francielliens se sont offert les Grenats pour rentrer dans le top cinq de Ligue 2. En dépassant d’ailleurs leur adversaire, les Audoniens sont revenus à hauteur de Montpellier au classement.

L’heure était à la confirmation pour les joueurs du Red Star sur la pelouse de Guingamp. Les Bretons enchaînaient un second match de suite à Roudourou après avoir battu Annecy le week-end dernier. Les hommes de Sylvain Ripoll avaient bien l’intention de contrecarrer les plans des joueurs du club francilien pour se rapprocher du top 5 avant la trêve.

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Nantes dans la zone rouge de Ligue 2 durant la trêve ?

Après avoir battu l’AS Nancy Lorraine et signé son premier succès de la saison, le FC Nantes espérait avoir lancé sa saison. Malheureusement, les hommes de Grégory Poirier ont chuté sur la pelouse de Sochaux, samedi dernier. Une défaite qui a replongé les coéquipiers de Saidou Sow et Mathieu Cafaro dans la zone rouge.

Pour leur second déplacement de suite, les Jaunes et Verts voulaient s’imposer pour se soulager avant la trêve. En face, l’USBCO était toujours en quête d’un premier succès cette saison. Avant le coup d’envoi de ce septième week-end de compétition, Boulogne faisait partie des deux dernières équipes de Ligue 2 (avec Clermont) à ne pas avoir gagné cette saison.

Le Red Star profite rapidement de l’expulsion guingampaise

Le Red Star a frappé fort au Roudourou en s’imposant 3-1 face à Guingamp. La rencontre a basculé très tôt avec l’expulsion de Donatien Gomis dès la 12e minute. En supériorité numérique, les Audoniens ont rapidement pris le contrôle : Damien Durand a ouvert le score à la 24e minute, avant que Jovany Ikanga ne double la mise à la 38e. Mené 0-2 à la pause, Guingamp a réduit l’écart grâce à Erwin Koffi à la 67e minute. L’espoir breton n’a duré que deux minutes puisque Durand a inscrit son deuxième but de l’après-midi à la 69e pour fixer le score à 1-3.

Cette victoire est particulièrement intéressante dans l’optique de Metz-ASSE. Le Red Star, qui comptait 11 points avant cette journée, monte à 14 unités et revient provisoirement à une longueur de Saint-Étienne, leader avec 15 points avant son déplacement à Saint-Symphorien.

Nantes arrache trois points au bout du suspense à Boulogne

Le FC Nantes s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Boulogne au terme d’une rencontre longtemps indécise. Les Canaris ont davantage eu le ballon en première période, sans parvenir à cadrer la moindre tentative. Boulogne s’est même procuré la première grosse occasion par Bultel, servi par Fatar, très actif sur son côté. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le match se débloquer. À la 49e minute, Ignatius Ganago a profité d’une ouverture de Sissoko pour prendre la profondeur, résister à son défenseur et tromper Nna Noukeu d’un tir croisé. L’avantage nantais n’a pourtant tenu que trois minutes. Après un ballon mal négocié dans la surface, Noah Fatar a trouvé Binet, qui a ajusté Maxime Dupé au premier poteau pour égaliser (52e).

Boulogne a alors posé de sérieux problèmes à Nantes. Fatar a encore sollicité Dupé, tandis que les Canaris ont progressivement reculé. À la 90e minute, les locaux ont même cru arracher la victoire lorsque Soumah a marqué au point de penalty après un travail d’Etonde, mais le but a été refusé pour hors-jeu. La fin de match a complètement basculé. Mion a reçu un deuxième carton jaune à la 90+3e minute, laissant l’USBCO à dix. Trois minutes plus tard, Leroux a été fauché par Nna Noukeu après une déviation de Robinet. Un penalty a alors été accordé à Nantes, qui a finalement arraché une victoire 2-1 dans les dernières secondes. Un succès précieux pour un FCN qui abordait cette 7e journée à la dernière place du classement et ne comptait jusque-là qu’une seule victoire en championnat.