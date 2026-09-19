À quelques heures du déplacement de l'ASSE à Metz, les lecteurs de Peuple Vert ont rendu leur verdict. Sur 234 compositions validées, le choix le plus remarquable concerne le poste de gardien : Mamour Ndiaye devance Gautier Larsonneur, tandis que Jakob Breum et Áron Csongvai frôlent l'unanimité.

L'ASSE joue gros ce samedi soir à Saint-Symphorien. Après cinq victoires consécutives, les Verts ont connu leur premier revers de la saison à Dunkerque (2-1). Ils restent leaders avant d'affronter Metz à 20 heures, mais le Red Star a profité de son succès à Guingamp (1-3) cet après-midi pour s'installer provisoirement à la deuxième place.

Plus tôt dans la journée, Peuple Vert vous proposait de composer votre onze de l'ASSE pour affronter Metz. Les enseignements sont assez nets.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

ASSE : Ndiaye préféré à Larsonneur

C'est incontestablement le choix fort de cette consultation. Mamour Ndiaye recueille 54,7 % des suffrages et prend place dans le onze préféré des supporters. Gautier Larsonneur, titulaire lors des six premières journées de championnat, n'y figure donc pas.

Le contraste avec la consultation réalisée avant Dunkerque est saisissant. Il y a une semaine, Larsonneur rassemblait encore 89,9 % des votes. Depuis, sa prestation à Marcel-Tribut a relancé les discussions autour du poste. Le gardien stéphanois avait notamment été critiqué après le deuxième but nordiste. Ian Cathro avait toutefois refusé d'individualiser la responsabilité des deux buts encaissés et publiquement soutenu son portier.

Devant Ndiaye, les supporters ne souhaitent en revanche quasiment rien modifier. Julien Le Cardinal atteint 95,3 %, Kévin Pedro 94,9 % et Sohaib Naïr 91,9 %. Maxime Bernauer complète la défense avec 82,9 %. Le même quatuor avait débuté lors de la défaite à Dunkerque et reste donc très largement soutenu. La composition officielle de cette rencontre confirme que Cathro avait aligné Larsonneur derrière Pedro, Le Cardinal, Naïr et Bernauer.

Breum plébiscité, Ballo sort du onze

Le 4-3-3 reste le système favori, mais le débat demeure ouvert. Il rassemble 107 votes sur 234, soit 45,7 %, contre 92 compositions en 4-2-2-2 (39,3 %). Le 4-2-3-1 arrive beaucoup plus loin avec 10,3 %, devant le 4-4-2 (3,8 %).

Au milieu, deux joueurs écrasent la concurrence. Jakob Breum et Áron Csongvai ont chacun été retenus dans 99,1 % des compositions. Tamar Svetlin complète le trio avec 81,6 %. La progression de Breum est particulièrement significative : déjà choisi par 88,4 % des participants avant Dunkerque, le Danois avait finalement commencé sur le banc à Marcel-Tribut. Les supporters réclament désormais très clairement sa titularisation.

Même tendance devant pour Irvin Cardona (97,4 %) et Augustine Boakye (96,2 %). Zuriko Davitashvili obtient la dernière place avec 62,4 %. Thierno Ballo, qui figurait dans le onze des supporters avant Dunkerque avec 72,1 % et avait ensuite été titularisé par Ian Cathro, disparaît cette fois de l'équipe choisie.

Par rapport au onze réellement aligné à Dunkerque, les 234 votants réclament donc seulement deux changements de joueurs : Ndiaye à la place de Larsonneur et Breum à celle de Ballo, avec un passage vers un milieu à trois. Ian Cathro dispose de Breum mais devra toujours composer sans Mahmoud Jaber, absent du groupe de 20 joueurs retenu pour Metz. Le groupe stéphanois retenu pour le déplacement à Metz