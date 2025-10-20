Sainté Night Club #194 : Un rendez-vous brûlant après Le Mans et avant Annecy ! L'ASSE déjà au pied du mur ?

Après une défaite inquiétante face au Mans, le Sainté Night Club revient pour une 194e émission qui s’annonce électrique. Les chroniqueurs décryptent l’actualité chaude de l’ASSE, entre doutes, critiques tactiques et attentes avant le déplacement à Annecy.

Une faillite collective de l'ASSE qui interroge

Face au Mans, les Verts ont sombré dans une prestation terne et inquiétante. Manque d’agressivité, justesse technique absente, défense fragile… tout y est passé. Keuhn, Antoine et Hervé reviendront sur cette contre-performance qui fait tache dans le parcours stéphanois. Le retour de Maçon n’a pas rassuré, tandis que le repositionnement de Ferreira dans l’axe a viré au fiasco. Le Chaudron ne semble plus être une forteresse. Alors, simple coup d’arrêt ou début d’une spirale négative ?

Horneland dans le viseur : un système à bout de souffle ?

C’est le dossier du soir. Le 4-3-3 d’Horneland montre ses limites. Pourquoi l'entraîneur stéphanois s'entête-t-il à ne jamais passer à deux attaquants ? Le poste de latéral droit est devenu un véritable casse-tête entre Maçon, Stojkovic et Appiah. Cardona, malgré ses qualités, tarde à convaincre. Quant à Duffus, l’énigme reste entière. Un débat sans langue de bois à suivre en direct.

ASSE : Réaction attendue contre Annecy

En chute à la 3ᵉ place du classement de Ligue 2, l’ASSE va devoir montrer un autre visage. D’autant plus que Troyes, Pau ou encore le Red Star ne s'arrêtent plus. Annecy, victorieux à Clermont, attend de pied ferme les Verts. L’absence de Lamba et Bernauer va obliger le staff à revoir sa copie défensive. Quel onze pour relancer la machine verte ? Le Sainté Night Club tente d’y répondre en avant-première.

👉 Ne manquez pas cette émission de la saison 6 du SNC, entre analyse, débat et projections. Rejoignez le chat animé par Gabriel et faites entendre votre voix !

Sainté Night Club #194 – ce soir, à ne pas manquer sur vos plateformes habituelles.

Source : Peuple-Vert.fr

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !