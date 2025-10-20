Formé à l’ASSE, Lucas Calodat a vécu une soirée particulière ce week-end dans le Chaudron. Vainqueur avec Le Mans (2-3), le jeune latéral a savouré ce succès autant qu’il a mesuré l’émotion de retrouver son club formateur au micro d'EVECT.

Six ans après avoir quitté le centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Lucas Calodat retrouvait Geoffroy-Guichard sous un autre maillot. Et quel retour ! Le latéral manceau a grandement contribué à la victoire des siens face à une équipe stéphanoise dépassée. « On est content, on a travaillé dur. On est allé les chercher ces trois points. Tout le monde ne gagnera pas ici, c’est difficile », confiait Calodat après la rencontre, fier de la performance collective du Mans.

Le Mans a su faire preuve de pragmatisme et de caractère dans une ambiance bouillante. Une victoire de prestige pour les Sarthois, qui confirme leur montée en puissance depuis plusieurs semaines.

Calodat (ex-ASSE), symbole d’une force collective mancelle

L’ancien Stéphanois n’a pas seulement brillé par ses propos mesurés : il a aussi été décisif sur le terrain. Auteur du centre sur le troisième but inscrit par William Harhouz, il a scellé le succès manceau au Chaudron.

« Sur le troisième but, je reçois la balle, je contrôle, ça se passe pas trop mal et je centre pour William qui vient marquer ce but important », explique-t-il avec simplicité.

Au-delà de la performance individuelle, Calodat insiste sur la cohésion du groupe : « Il y a une vraie force collective, on veut faire de notre mieux pour gagner un maximum de matchs. Si on se bat les uns pour les autres, on peut y arriver. » Un discours qui reflète l’état d’esprit combatif d’une équipe mancelle sûre de ses valeurs.

Le Chaudron, toujours une émotion particulière

S’il a célébré cette victoire avec passion, Lucas Calodat n’a pas caché son attachement à l’ASSE, son club formateur. « Saint-Étienne, c’est mon club formateur, c’était forcément un peu particulier pour moi ce soir. J’ai passé six ans ici, c’était plaisant de retrouver l’ambiance du Chaudron », confie-t-il, le regard empreint de nostalgie.

Et de conclure : « Comme d’habitude ici, c’est une ambiance de fou. Les supporters chantent, crient, c’est difficile de s’entendre sur la pelouse. On ne veut jouer que des matchs comme ce soir. »

Des mots qui témoignent du respect et de la reconnaissance d’un joueur formé à l’ASSE, aujourd’hui épanoui sous d’autres couleurs, mais toujours marqué par le Chaudron.