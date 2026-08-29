Auteurs d'un sans-faute après trois journées, les Stéphanois de Ian Cathro passent un premier véritable test ce lundi face à Dijon. L'ASSE aborde ce rendez-vous dans la peau du favori, mais face à un adversaire bien plus coriace qu'il n'y paraît.

Ian Cathro ne pouvait espérer mieux pour ses débuts sur le banc de l'ASSE. Avec trois victoires en autant de matchs disputés, les Stéphanois ont affiché leurs ambitions d'entrée de jeu.

En ouverture du championnat contre Sochaux, ils ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant par trois buts d'écarts. Malgré une courte baisse de régime contre Clermont, où Gautier Larsonneur a concédé un but (3-1), la démonstration une semaine plus tard contre Grenoble (4-0) porte désormais leur compteur à 10 réalisations en seulement trois sorties.

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Mais le plus dur reste à faire. Pour viser le haut du tableau, l'ASSE doit maintenir cette dynamique et enchaîner les résultats. Contre Dijon ce lundi, tout fait penser à un match piège.

Un adversaire coriace pour l'ASSE ?

Promus en seconde division cette saison, les Dijonnais n'ont toujours pas gagné cette saison. Ce serait pourtant une grave erreur de sous-estimer les hommes de Baptiste Ridira. Contre Clermont le weekend dernier, ils concédaient le nul dans les dernières minutes de la rencontre après avoir été dominateurs pendant 90 minutes.

"C'est une rencontre qui, je pense, sera un peu plus dûr, assure Clément, rédacteur pour Peuple Vert, dans notre dernier live. Ça va être intéressant de voir comment on va gérer la densité au milieu, parce que c'est un système très particulier du côté de Dijon. (...) Je ne suis quand même qu'un poil moins serein. Je ne nous vois pas non plus leur en coller cinq."

Sacré champion de National la saison dernière, c'est grâce à un collectif bien huilé que le DFCO a été promu en Ligue 2. "Autant Sochaux est monté grâce à quelques individualités qui ont réussi à surnager en National. Autant Dijon, c'est vraiment l'équipe collectivement bien huilée, qui se connaît, assure Romain, rédacteur pour Peuple Vert. Ils arrivent de National avec des certitudes collectives et un bel élan. Je m'attends à un premier test dans cette saison."

L'ASSE doit conserver la même recette pour s'imposer

Pour s'imposer, les hommes de Ian Cathro devront s'appuyer sur les mêmes ingrédients qu'en ce début de saison, explique Clément. "Il y a cette volonté de mettre beaucoup d'intensité, de démarrer fort, d'étouffer l'adversaire et de ne lui laisser aucune chance."

Mais face à un client autrement plus sérieux, tuer le match avant la 30e minutes de jeu ne s'annonce pas simple. "Face à trois adversaires relativement faibles sur les trois premiers matchs, c'est vrai que quand on est dedans et qu'on met ce qu'il faut, globalement, on peut les éteindre assez vite. Mais encore une fois, je nous vois être un peu plus en difficulté contre Dijon. Ce sera moins facile, je pense."

Les Stéphanois pourraient toutefois compter sur un autre point fort, soutient Romain. "Les coups de pied arrêtés, c'est une vraie arme quand tu veux monter. Tu sens que c'est travaillé, il y a plusieurs combinaisons, ce n'est pas le fruit du hasard et c'est super bien tiré."

"Ferreira de retour ? Progressivement"

En attendant, plusieurs incertitudes planent dans l'effectif de l'ASSE. "On a eu plusieurs retours, notamment en individuel, assure Romain. Ben Old, déjà, a repris. On rappelle qu'il avait été touché à la cheville durant la préparation estivale. C'est peu probable qu'il soit là contre Dijon. Mais pour Montpellier, ou surtout le match d'après, je pense qu'on peut l'espérer en tout cas."

De son côté, Joao Ferreira pourrait être absent après avoir subi une commotion contre Clermont. "Le protocole ne dépend pas que du club. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez cadré à ce niveau-là. Il va revenir progressivement"

Des nouvelles de Jakob Breum

C'est le point qui cristallise les tensions depuis plusieurs jours. Touché à l'ischio contre Grenoble, Jakob Breum notamment a été contraint de quitter le terrain prématurément. "A priori, il y a eu plus de peur que de mal, rassure Romain. Mais pour autant, cette semaine, il était plutôt en individuel et a travaillé les courses. C'est un peu comme Mahmoud Jaber, qui a repris lui aussi en individuel. Du coup, la tendance était plutôt qu'il soit préservé face à Dijon. Après, les blessures... Oui, c'est à voir." Une info confirmée en conférence de presse par Ian Cathro. Jakob Breum est forfait, tout comme Mahmoud Jaber et Chico Lamba.

Ian Cathro doit surtout se montrer prudant avec le danois, qui brille en ce début de saison. "Il ne faut prendre aucun risque, c'est sûr, assure Clément. Mais ce qui me rassure surtout, c'est que tant que Davitashvili est là, le matos est là. Avec ce remplaçant de luxe, tu peux aborder ça de manière relativement sereine."

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