Le mercato de l'ASSE pourrait encore s'accélérer dans ses dernières heures. Écarté des plans de Ian Cathro depuis le début de la saison, Aïmen Moueffek cherche une porte de sortie. Une piste prend désormais de l'épaisseur en Espagne où le milieu stéphanois pourrait s'envoler.

À trois jours de la fermeture du marché, le dossier Aïmen Moueffek restait l'un de ceux que l'ASSE devait encore régler. Le milieu de 25 ans n'a pas été convoqué lors des trois premières journées de Ligue 2 et ne rentre pas dans les plans de Ian Cathro. Son départ fait partie des mouvements souhaités par le club dans cette dernière ligne droite. Plusieurs joueurs placés dans cette situation ont déjà trouvé une solution : Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Mickaël Nadé ou encore Pierre Ekwah ont quitté le Forez sous différentes formes. Comme nous l'évoquions encore ce samedi, Moueffek fait partie des derniers dossiers à régler avant la clôture du mercato. Le joueur formé à l'ASSE reste sous contrat jusqu'en juin 2028, avec une saison supplémentaire en option.

Mercato ASSE : Cádiz avance sur Aïmen Moueffek

La piste la plus concrète pourrait désormais mener vers l'Espagne. Selon les informations de Radio Cádiz - Cadena SER, le Cádiz CF s'intéresse sérieusement à Aïmen Moueffek. Le média espagnol affirme même que le milieu possède "de nombreuses options" de rejoindre le club andalou.

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Le montage envisagé est également précisé. Cádiz privilégierait un prêt assorti d'une possible option d'achat. À ce stade, Cadena SER ne fait toutefois état ni d'un accord entre les clubs, ni d'un accord avec le joueur. Il s'agit donc d'une piste avancée, mais pas encore d'un transfert bouclé.

Le club espagnol cherche actuellement à compléter son entrejeu. Moueffek figure parmi les solutions étudiées avec Manuel Ángel, dont le dossier reste également ouvert. Son profil physique et son expérience du football français intéressent Cádiz, qui évolue en deuxième division espagnole. Le Stéphanois compte déjà 55 rencontres de Ligue 1 et 86 de Ligue 2 selon le décompte du média espagnol.

Une issue à trouver rapidement pour l'ASSE

Cette piste arrive surtout à un moment où les intérêts des différentes parties peuvent converger. Moueffek a besoin de retrouver du temps de jeu après un début de saison passé hors du groupe. L'ASSE cherche de son côté à réduire son effectif avant la fermeture du marché. Cádiz veut enfin ajouter un milieu supplémentaire à son groupe.

Le cas du Franco-Marocain possède une dimension particulière. Formé à Saint-Étienne, où il est arrivé enfant, Moueffek avait prolongé son contrat à l'été 2024. L'ASSE avait alors sécurisé son avenir jusqu'en 2028, plus une année en option. Deux ans plus tard, sa situation sportive a changé. Il ne figure plus dans les choix de Cathro et le club travaille désormais à son départ.

Il reste néanmoins une étape essentielle : transformer l'intérêt espagnol en opération concrète. Une chose qui pourrait être facilité par le fait que le joueur semble séduit à l'idée de rejoindre l'Espagne et Càdiz. Le temps presse à l'approche de la fermeture du mercato. Pour l'ASSE, ce dossier fait partie de ceux susceptibles d'animer les derniers jours du marché.