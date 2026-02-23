L’ASSE renforce son organigramme avec l’arrivée de Saliha Hioul comme préparatrice mentale pour le centre de formation et l’équipe professionnelle féminine. Un signal fort envoyé par le club stéphanois sur l’importance du mental dans la performance.

L’annonce a été faite directement par l’intéressée sur LinkedIn. Saliha Hioul a officialisé son arrivée à l’AS Saint-Étienne en tant que préparatrice mentale. Elle interviendra à la fois auprès du centre de formation et de l’équipe professionnelle féminine. Un double périmètre qui montre la volonté du club d’installer une véritable culture de la performance mentale, de la formation jusqu’au plus haut niveau.

Dans son message, elle ne cache pas sa fierté d’intégrer un club « historique, riche de valeurs et d’ambition ». Elle insiste aussi sur sa mission : accompagner les jeunes talents et les joueuses professionnelles à révéler leur plein potentiel, dans un cadre à la fois exigeant et bienveillant.

Le mental au cœur du projet

Le football moderne ne laisse plus de place à l’approximation. À haut niveau, la différence se joue souvent sur des détails. Gestion du stress, confiance en soi, capacité à rebondir après un échec : le mental est devenu un levier incontournable.

En intégrant une préparatrice mentale dédiée au centre de formation et aux féminines, l’ASSE confirme une tendance forte dans le football professionnel. Les clubs structurent désormais leurs staffs autour de la performance globale. Saliha Hioul va donc connaître une nouvelle expérience dans le sport après avoir travaillé pour l'agence Wasserman, Villeurbanne Handball ou encore la PSG Académie de Genève.

Pour les jeunes du centre, c’est un atout considérable. Apprendre tôt à gérer la pression, à fixer des objectifs et à développer une résilience solide peut accélérer la progression. Chez les féminines, engagées dans un environnement compétitif et médiatisé, l’accompagnement mental devient un facteur clé de stabilité et de performance.

Saliha Hioul évoque d’ailleurs « la force mentale, la confiance en soi et la cohésion » comme piliers de son approche. Trois notions qui résonnent fortement dans un club où l’identité collective a toujours occupé une place centrale.

Une ambition claire pour les féminines et la formation de l'ASSE

L’arrivée de Saliha Hioul s’inscrit dans une dynamique plus large. L’ASSE veut structurer son projet féminin et continuer à valoriser sa formation, reconnue depuis des décennies. En intervenant sur ces deux pôles stratégiques, la préparatrice mentale aura un rôle transversal. Elle accompagnera les joueuses dans les moments clés : retours de blessure, périodes de doute, montée en puissance d’une jeune prometteuse ou gestion des objectifs collectifs.

Son objectif est limpide : permettre à chaque joueuse et joueur de « révéler son plein potentiel ». Au-delà du terrain, ce recrutement envoie aussi un message fort. L’ASSE affirme que l’avenir se construit autant dans les têtes que sur la pelouse. Une vision moderne, alignée avec les exigences du football actuel.