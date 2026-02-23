La semaine s’annonce décisive pour l’ASSE. Portés par leur troisième victoire consécutive et une deuxième place retrouvée en Ligue 2, les Verts abordent un nouveau tournant de la saison avec un déplacement délicat sur la pelouse de Pau, ce samedi à 20h. Un rendez-vous qui pourrait confirmer la dynamique enclenchée sous les ordres de Philippe Montanier et consolider un peu plus les ambitions de montée.

Mais l’actualité stéphanoise ne se limitera pas au groupe professionnel masculin. En coulisses, le Centre sportif Robert-Herbin va vivre au rythme des séances d’entraînement, entre huis clos stratégique et ouverture au public. Les supporters auront également l’occasion de suivre les conférences de presse, les contenus exclusifs sur ASSE.TV et les traditionnelles photos des séances.

La semaine sera aussi particulièrement dense pour la Réserve, engagée en Challenge Espoirs avec deux rencontres importantes face à Monaco puis au Paris FC. De quoi offrir du temps de jeu et de la visibilité aux jeunes talents du club.

Entre préparation du choc à Pau, compétition pour la Réserve et animations autour du stade et du Musée, le programme s’annonce chargé du 23 février au 1er mars.

La semaine de l'ASSE

Lundi 23 février

Soins et repos

Mardi 24 février

Entraînement des pros masculins à huis clos

Mercredi 25 février

Entraînement des pros masculins à huis clos

Challenge Espoirs : ASSE - Monaco à huis clos

Jeudi 26 février

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #PAUFCASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 27 février

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 28 février

Ligue 2 BKT (Journée 25) : Pau - ASSE au Nouste Camp (20h)

Dimanche 1er mars

Entraînement des pros à huis clos

Challenge Espoirs : ASSE - Paris FC à huis clos

Programme sous réserve d'éventuelles modifications. Pour rappel, certaines séances d'entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard et leur durée est incertaine. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l'ensemble des joueurs du groupe professionnel n'est également pas assurée.

Source : asse.fr