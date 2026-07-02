À l'ASSE, les passerelles entre le centre de formation et le groupe professionnel ne concernent pas uniquement les joueurs. En coulisses aussi, certains profils voient leur travail récompensé. C'est le cas d'un jeune membre du staff stéphanois, dont l'évolution témoigne de la confiance accordée par le club à ses compétences.

Le centre sportif Robert-Herbin est un lieu où les jeunes talents grandissent au quotidien. Si les regards se tournent naturellement vers les joueurs, les éducateurs et membres du staff suivent eux aussi un parcours d'évolution. Depuis plusieurs saisons, un préparateur physique gravit discrètement les échelons au sein de l'ASSE grâce à son investissement et à son expertise. Son parcours, construit avec patience, illustre parfaitement cette volonté du club de promouvoir ses compétences internes.

Un parcours construit avec méthode

Né en 1992, Clément Laxenaire a progressivement bâti son expérience dans la préparation physique. Après un premier stage au Tours FC, il devient préparateur physique des équipes U17 Nationaux, U19 Nationaux et National 3. Il y développe notamment son expertise dans la gestion de la charge d'entraînement, la prévention des blessures, le développement athlétique et la réathlétisation.

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Au cours de sa formation, il effectue également un stage au Montpellier HSC. Une expérience qui lui permet de découvrir le fonctionnement d'un club professionnel et d'enrichir sa méthodologie.

En 2018, il rejoint Blois Foot 41 où il occupe durant cinq saisons le poste de préparateur physique de l'équipe de National 2 tout en assurant les missions d'entraîneur adjoint. En août 2023, il intègre ensuite l'AS Saint-Étienne pour prendre la responsabilité de la préparation physique du centre de formation.

Une belle reconnaissance de l'ASSE

Avant le lancement de la préparation estivale de l'équipe réserve, prévue la semaine prochaine, Clément Laxenaire a été invité à intégrer le staff du groupe professionnel durant les premiers jours de reprise.

Ce mercredi, il était notamment présent sur le terrain (voir la vidéo ci-dessous) aux côtés d'Ilan Araujo pour animer un atelier imaginé par Ian Cathro. Une expérience enrichissante pour ce jeune préparateur physique de 33 ans, qui découvre ainsi le quotidien du football professionnel.

Cette immersion ponctuelle récompense le travail réalisé depuis plusieurs saisons au sein du centre de formation. Une marque de confiance de l'ASSE envers un profil qui poursuit son évolution dans l'ombre, mais dont les compétences sont visiblement appréciées en interne.

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Source : Profil LinkedIn de Clément Laxenaire.