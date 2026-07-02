L'ASSE a officialisé sa première recrue estivale. Sohaib Naïr s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2030. Pour l'occasion, les Verts nous livre les coulisses de sa signature.

Il aura fallu attendre un mois avant de voir débarquer le premier renfort des Verts cet été. Sohaib Naïr a signé à l'ASSE et viendra apporter ses qualités défensives aux Verts.

Après deux saisons ratées, les dirigeants stéphanois se savent sous pression. Plus le droit à l'erreur pour ce 3eme volet de l'ère Kilmer. Le recrutement sera comme toujours prédominant pour la réussite et l'atteinte de l'objectif pricnipal du club.

Comme souvent, la communication de l'ASSE est choisi et peaufiner pour ses supporters. L'ASSE a profité de cette signature pour montrer les coulisses des premières heures de Sohaib Naïr en Vert.

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Les mots de bienvenue de Loïc Perrin mis en avant lorsqu'il partage son expérience, l'enlassement de Huss Fahmy pour le néo-stéphanois, visite de Geoffroy-Guichard et vidéo personnalisé. De quoi mettre le paquet pour optimiser l'intégration de Sohaib Naïr.

Les mots de Loïc Perrin (ASSE)

Loïc Perrin à Sohaib Nair : « On veut vraiment créer un esprit de groupe entre vous. Toi, tu dois participer à ça en restant naturel. Il faut toujours rester naturel. Pour avoir été dans plusieurs groupes, je ne me suis jamais autant épanoui que lorsque j'avais créé des liens avec d'autres joueurs. Ça se ressent sur le terrain. Il faut être curieux et s'intéresser à son coéquipier, car après, tu crées autre chose dans un groupe. On cherche toujours des leaders, et il y a plein de sortes de leaders. Pour moi, le meilleur leader, c'est celui qui montre l'exemple. À partir du moment où tu es exemplaire, tu es un leader. »

Sohaib Nair : « Je suis content, je crois au projet. Maintenant, on va rapidement se mettre au travail. J'espère qu'on va créer une équipe et construire quelque chose de sérieux pour monter et se tirer vers le haut. Sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord. »