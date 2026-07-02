Passé par l'AS Saint-Étienne lors de la saison 2021-2022, Paul Bernardoni s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Selon les informations du site Le11HDF, le gardien de 29 ans va quitter l'Amiens SC pour rejoindre la Grèce. Une nouvelle aventure à l'étranger se profile pour l'ancien portier des Verts.

Recruté par Amiens à l'été 2024, Paul Bernardoni ne disputera finalement qu'une seule saison sous les couleurs picardes. L'ancien international Espoirs français, encore lié au club jusqu'en juin 2027, devrait résilier son contrat dans les prochaines heures afin de faciliter son départ.

Selon Le11HDF, un accord a été trouvé avec un club grec, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. L'officialisation est désormais attendue rapidement.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une nouvelle aventure après Amiens pour Bernardoni

À 29 ans, Bernardoni poursuit un parcours particulièrement riche. Après des passages à Troyes, Bordeaux, Nîmes, Angers, Saint-Étienne, Konya puis Yverdon, le gardien s'apprête à découvrir un nouveau championnat. Son départ s'inscrit dans la volonté d'Amiens d'alléger sa masse salariale. Le club picard travaille actuellement sur plusieurs départs afin de répondre à ses contraintes économiques et de poursuivre son mercato estival dans de meilleures conditions.

Un passage contrasté à l'ASSE

Les supporters stéphanois gardent un souvenir particulier de Paul Bernardoni. Arrivé en prêt lors du mercato hivernal 2022 en provenance d'Angers, il avait rapidement pris place dans le onze de Pascal Dupraz durant la lutte pour le maintien.

Malgré quelques prestations solides, il n'avait ni convaincu, ni pu empêcher la relégation des Verts en Ligue 2 à l'issue du barrage perdu face à Auxerre. Son passage à Saint-Étienne reste néanmoins associé à son investissement et à son état d'esprit irréprochable dans une période particulièrement difficile pour le club. Après une saison à Amiens, l'ancien gardien de l'ASSE semble désormais prêt à relancer sa carrière loin de la France.