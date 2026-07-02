Avec l'arrivée de Ian Cathro à la tête de l'ASSE, le club stéphanois ouvre un nouveau chapitre. L'entraîneur écossais s'est entouré d'un staff profondément remanié, mêlant expérience internationale, expertise technique et innovation dans la préparation des joueurs. Tour d'horizon d'une organisation pensée pour accompagner les ambitions des Verts.

Le visage de l'AS Saint-Étienne a changé cet été. Avec la nomination de Ian Cathro sur le banc stéphanois, le club ne s'est pas contenté de remplacer son entraîneur. C'est une véritable restructuration du staff professionnel qui a été menée. Entre nouvelles compétences, approche scientifique de la performance et développement individualisé, l'ASSE entend poser les bases d'un projet moderne et ambitieux.

Ian Cathro arrive avec ses hommes de confiance

Ian Cathro n'est pas arrivé seul dans le Forez. L'ancien entraîneur d'Estoril a souhaité s'entourer de collaborateurs qu'il connaît parfaitement.

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Bryant Lazaro devient ainsi entraîneur adjoint. L'Américain de 38 ans retrouve Ian Cathro après leur collaboration au Portugal. Passé notamment par l'Espagne et la Norvège, il présente l'avantage de maîtriser parfaitement le français, un atout important pour faciliter les échanges avec le groupe.

Autre visage familier, David Le Moël rejoint également le staff en qualité d'adjoint. Le technicien de 44 ans apportera notamment son expertise dans l'analyse vidéo. Après quinze années passées à Valence, il avait lui aussi rejoint Estoril aux côtés de Ian Cathro.

Enfin, Eliaquim Mangala débute une nouvelle carrière. L'ancien international français raccroche les crampons pour intégrer le staff de l'ASSE. Passé par Saint-Étienne en 2022 puis joueur sous les ordres de Ian Cathro à Estoril, il met désormais son expérience du très haut niveau au service du groupe professionnel.

À noter qu'Ilan conserve sa place au sein du staff technique.

Jean-François Bedenik, le seul survivant du précédent staff

Un seul membre de longue date est toujours présent : Jean-François Bedenik.

L'entraîneur des gardiens poursuit son travail auprès de Gautier Larsonneur et accompagnera également le futur gardien qui remplacera Brice Maubleu. Il supervise aussi régulièrement le développement des jeunes portiers du centre de formation, comme Houngbo Civier, Maël Masse ou Alexis Colombet, ainsi qu'Issiaka Touré lorsqu'il participe aux séances professionnelles.

La performance physique au cœur du projet stéphanois

L'ASSE mise plus que jamais sur la préparation physique et la prévention des blessures.

Callum Daley, Philippe Djo Petitjean, Ben Smalley et Paolo Gaudino composent l'équipe des préparateurs physiques. Chacun possède un rôle bien défini.

Au-dessus de cette organisation, Holohan Donough occupe un poste stratégique de directeur de la performance. Grâce aux données GPS, aux indicateurs physiques, à la VMA, aux historiques médicaux et aux analyses musculaires, il adapte quotidiennement les charges de travail de chaque joueur.

Lorsque survient une blessure, Ben Smalley prend le relais avec des protocoles individualisés de réathlétisation afin de préparer un retour optimal à la compétition. Paolo Gaudino intervient davantage sur le terrain lors des échauffements et des ateliers athlétiques.

Développement individuel, vidéo et préparation mentale

Le nouveau projet stéphanois accorde également une place importante à la progression individuelle.

Jules Fauvey, en charge du développement individuel, accompagne particulièrement les jeunes professionnels comme Eymard, Gadegbeku ou El Jamali, mais aussi les recrues post-formation telles que Paalberg, Stojkovic ou Traoré. Son travail alterne séances spécifiques et analyses vidéo personnalisées.

Sonny Vitulli occupe quant à lui le poste d'analyste vidéo. Son travail porte aussi bien sur l'étude des adversaires que sur l'analyse des performances collectives de l'ASSE. Il devrait être accompagné de Simon Cousinié.

Sur le plan mental, Foivos Papastaikoudis intervient auprès des joueurs afin d'améliorer la gestion de la pression, la concentration ou encore la confiance. Une dimension devenue incontournable dans le football de haut niveau.

Une organisation complète autour des joueurs

Le staff ne se limite pas au terrain.

Après le départ à la retraite de Fabrice Di Natale, Julien Brouard, en provenance du FC Annecy, rejoint le club. Frédéric Émile poursuit quant à lui sa mission de Team Manager.

Arrivé en cours de saison dernière, Capucine Bertrand conserve son rôle de diététicienne de l'équipe professionnelle.

L'ASSE innove également avec la création d'un poste de "Player Manager". Sa mission sera d'accompagner les nouvelles recrues dans leur installation à Saint-Étienne, qu'il s'agisse du logement, des démarches administratives ou encore de la scolarisation des enfants.

Enfin, le secteur médical reste dirigé par l'emblématique docteur Tarak Bouzaabia. Il est épaulé par six kinésithérapeutes : Romain Maillet, Ruben Pacheco, Raphaël Delpech, Victor Coste, Pierre-Luc Guichard et Antoine Preynat.

Avec ce staff largement renouvelé, Ian Cathro dispose désormais d'un encadrement complet, mêlant expertise technique, innovation dans la préparation physique et accompagnement humain. Une organisation qui traduit la volonté de l'ASSE de moderniser son fonctionnement et de maximiser le potentiel de son effectif dès cette saison.

Source : AS Saint-Étienne