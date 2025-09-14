Déjà douze matchs au compteur : Maxime Bernauer n’a certes pas réussi à convaincre en Ligue 1. Mais c’est bien en Ligue 2 que l’ASSE espère tirer le meilleur de son défenseur. Ce samedi, à quelques heures de la victoire face à Clermont (1-2), le club stéphanois a officialisé une opération symbolique autour du joueur.

Arrivé en février dernier avec l’étiquette d’un défenseur polyvalent, Maxime Bernauer avait été prêté par le Dinamo Zagreb pour renforcer la rotation d’Eirik Horneland. Une arrivée sans éclat ni paillette, mais utile.

Certes trop juste pour s’imposer en Ligue 1, l’ancien Parisien pourrait bien retrouver toute sa dimension en Ligue 2, un championnat qu’il connaît par cœur avec déjà plus de soixante matchs disputés. Freiné par une blessure à la cuisse, il n’a véritablement lancé sa saison qu’à l’occasion du match face à Grenoble.

Polyvalence oblige, le droitier s’est mué en solution de dépannage sur le flanc gauche, en raison des absences d’Ebenezer Annan et de Dennis Appiah. Une capacité d’adaptation qui pourrait même offrir à Horneland de nouvelles options dans l’entre-jeu…

Bernauer, nouveau numéro 6 de l'ASSE

Privé de Benjamin Bouchouari, transféré, et dans l'inconnu dans le dossier Pierre Ekwah, Eirik Horneland se retrouve face à un casse-tête au milieu de terrain. Le coach norvégien tente tant bien que mal de trouver la bonne formule, en alternant entre Mahmoud Jaber et le jeune Luan Gadegbeku. Mais le premier peine à s’affirmer en véritable sentinelle, tandis que le second alterne le bon et le moins bon.

Une alternative inattendue pourrait toutefois venir de Maxime Bernauer. L’ASSE vient d’ailleurs de lui attribuer le numéro 6, laissé vacant par Bouchouari. Comme un signe de confiance. Défenseur central de formation, le joueur prêté par le Dinamo Zagreb dispose d’une vraie qualité de relance et pourrait dépanner dans l’entrejeu stéphanois. C'est en tout cas une option que n'a pas écarté le coach Eirik Horneland en conférence de presse.

Avec déjà 26 apparitions au poste de milieu défensif dans sa carrière, Bernauer offre ainsi une option crédible à Horneland pour stabiliser son milieu. Une polyvalence qui tombe à point nommé pour les Verts.