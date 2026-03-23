Après la réception d'Annecy, place à la trêve internationale pour l'ASSE et l'ensemble des clubs de Ligue 2. Questionné sur le sujet Philippe Montanier a précisé différents points. Il a également profité de la conférence de presse d'avant-match pour évoquer l'arrivée de Yannick Chandioux et l'anniversaire d'AS Saint-Etienne - Kiev.

Philippe Montanier sur le nouvel entraineur des Féminines de l'ASSE : "Yannick Chandioux à l'ASSE ? On a joué ensemble ! Je vous livre une petite anecdote. Cardo (Irvin Cardona) me dit, j'ai retrouvé des images ! Je crois que c'est Yannick et qu'on gagne à Saint-Etienne. Une des rares fois où on a gagné ici : 1-0. Yannick marque et moi je fais quelques arrêts, ça m'arrivait de temps en temps. C'est un bon souvenir.

On est content de se revoir parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai passé deux ans. C'est une belle personne. Comme entraîneur je le connais moins. J'ai suivi sa carrière de loin avec Dijon, Montceau puis avec les filles de Montpellier. Mais on va se rapprocher. On a fait un truc à la pétanque mardi. On va se revoir. C'est un vrai plaisir de le revoir. C'était un bon joueur, un joueur offensif avec beaucoup de talent. Je suis très content de le voir parmi nous. On va essayer de se voir puis voir comment créer des connexions avec les filles. On s'est tous vu à la pétanque. On a appris à les connaître. C'est aussi ça un club pour moi, ça doit vivre ensemble."

Objectif repos pour l'AS Saint-Etienne

Philippe Montanier sur la trêve internetaionale de l'ASSE : "Il n'y aura pas de match amical d'organisé. On arrive à un moment où la saison commence à peser. C'est un bon moment pour nous de se ressourcer mentalement et physiquement. On a beaucoup d'internationaux donc il faudra aussi réfléchir comment on peut les soulager parce qu'ils enchaînent. Mais je sais que lorsqu'ils retournent en équipe nationale, il y a une certaine fraîcheur. Déjà, ça fait plaisir d'être sélectionné. Puis, il retrouve un autre groupe, une autre compétition. Le but, ça va être de bien se ressourcer physiquement et mentalement. Aucun match n'est prévu."

Montanier pas adepte du repos en récompense

Philippe Montanier, coach de l'ASSE : "Des jours de repos supplémentaires en cas de victoire ? Jamais. Je trouve que ce n'est pas très logique. Je le faisais avant. Mais ça voudrait dire que la programmation de nos semaine n'a aucun sens. On programme par rapport à des semaines, à des calendriers, à de la fatigue accumulée. Je préfère faire confiance aux joueurs. Après Pau, j'avais dit je vous laisserai deux jours de repos. Je suis sûr vous allez me donner raison de vous faire confiance. Je suis plutôt dans ce sens là.

Ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on donne à l'avance quelques jours, les joueurs s'organisent, notamment les étrangers, qui peuvent retourner dans leur famille. J'ai été expatrié, je sais que ça manque beaucoup. Je préfère l'annoncer et leur faire confiance."

"ASSE - Kiev ? Les joueurs, ça ne fait pas partie de leur patrimoine"

Philippe Montanier, coach de l'ASSE : "Les 50 ans d'ASSE-Kiev ? On échange avec quelques anciens. J'ai revu Patrick Revelli à la Pétanque. C'est un match qui m'a marqué, je me rappelle encore d'Oleg Blokhine qui bouffe la feuille. Mais les joueurs, ça ne fait pas partie de leur patrimoine. On peut leur parler, mais ce n'est pas comme nous qui l'avons vécu et que ça reste gravé.

La rencontre avec Curkovic ? J'espère ! Ce sera avec un grand plaisir. J'ai visité le musée. Je vais y retourner parce que j'ai pas eu assez de temps pour voir tous les films. C'est un super musée. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu dans le football.

J'étais content de revoir Patrick Revelli. Quand j'étais ici il s'occupait de la réserve. Quand j'allais en réserve, c'était mon coach et j'étais super heureux de le voir."

Source : Conférence de presse